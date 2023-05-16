277 морпіхів в полоні: ДБР оголосило підозру військовому

ДБР повідомило про підозру у державній зраді начальнику речової служби тилу 501 ОБМП. За даними слідства, внаслідок його дій у полон потрапили 277 морпіхів, які захищали Маріуполь.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у державній зраді одному з керівників 501 Окремого батальйону морських піхотинців Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні ДБР у вівторок, 16 травня. За даними бюро, внаслідок його дій 277 військових цього батальйону опинились в полоні, їх підозрювали у дезертирстві.

Йдеться про військових, які з кінця лютого 2022 року здійснювали оборону Маріуполя. У квітні 2022 року російські ЗМІ повідомили, що морпіхи батальону нібито добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі. Однак, як встановило слідство, насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік РФ.

Зокрема, як повідомили у ДБР, він вступив у змову з росіянами та фактично спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. Внаслідок цього 277 військовослужбовці батальйону отримали наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до самопроголошеного утворення "ДНР".

"Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон. ДБР ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно 277 військовослужбовців 501 ОБМП за підозрою у дезертирстві. Це дає підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам", - йдеться у повідомленні бюро.

Читайте також: З російського полону звільнили 45 захисників "Азовсталі"

Агітував і далі

Слідство також встановило, що начальник речової служби тилу 501 ОБМП після цього переїхав у Бердянськ Запорізької області, де знову почав агітувати українських військових переходити на бік РФ та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три таких випадки протягом квітня-червня 2022 року.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді (частина друга статті 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Читайте також:Омбудсмен: Майже всі українські полонені зазнали тортур

Російський полон: що пережили військові ЗСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video