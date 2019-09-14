2020 року ЄС прийме за програмою переселення понад 30 тисяч біженців

Євросоюз у 2020 році за програмою переселення прийме понад 30 тисяч біженців переважно з кризових регіонів світу. Таку кількість місць передбачає виконання програми переселення, йдеться у повідомленні Єврокомісії, оприлюдненому в середу, 18 грудня.

Тим часом у міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомили, що ФРН має намір прихистити до 5,5 тисячі мігрантів, передає інформагенція dpa. Згідно з досягнутими домовленостями з Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців, пріоритет за програмою отримають мігранти з Туреччини, Лівану, Йорданії, країн середземноморського регіону, а також Нігеру й Руанди.

Внесок ЄС у переселення - найбільший у світі

Віцепрезидент Єврокомісії, комісар з просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас назвав внесок у справу переселення від ЄС "найбільшим в світі". "Коли ми працюємо разом, то можемо створювати довготривалі, ефективні і безпечні системи" для захисту "найвразливіших", заявив він.

Своєю чергою, комісарка ЄС з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон особливо наголосила на необхідності "міцного партнерства з третіми країнами". За її словами, програма є "ключовим інструментом" гарантії того, що ті люди, котрі потребують захисту, "не ризикуватимуть життям і дістануться ЄС безпечними і легальними способами".

За даними Єврокомісії, понад 65 тисяч біженців прибули до Євросоюзу за програмою переселення з 2015 року. Приймаюча країна отримує з бюджету ЄС за кожного переселеного мігранта 10 тисяч євро фінансової підтримки.

Як повідомлялося, для ЄС і досі залишається актуальною проблема нелегальної міграції. Лише грецький уряд очікує 2020 року прибуття 100 тисяч нових мігрантів.