 2020 року ЄС прийме за програмою переселення понад 30 тисяч біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2019

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Новини

2020 року ЄС прийме за програмою переселення понад 30 тисяч біженців

Розміщення у країнах ЄС 30 тисяч шукачів притулку з кризових регіонів передбачає програма переселення. Приймаюча держава отримує з бюджету ЄС за кожного переселеного мігранта 10 тисяч євро фінансової підтримки.

Мігранти з Близького Сходу в Будапешті

Мігранти з Близького Сходу в Будапешті (архівне фото)

Євросоюз у 2020 році за програмою переселення прийме понад 30 тисяч біженців переважно з кризових регіонів світу. Таку кількість місць передбачає виконання програми переселення, йдеться у повідомленні Єврокомісії, оприлюдненому в середу, 18 грудня.

Тим часом у міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомили, що ФРН має намір прихистити до 5,5 тисячі мігрантів, передає інформагенція dpa. Згідно з досягнутими домовленостями з Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців, пріоритет за програмою отримають мігранти з Туреччини, Лівану, Йорданії, країн середземноморського регіону, а також Нігеру й Руанди.

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Греція очікує, що наступного року на її острови прибудуть близько сотні тисяч нових мігрантів. Водночас Афіни планують депортувати до Туреччини 10 тисяч шукачів притулку. (18.12.2019)

Італія, Німеччина, Франція та Мальта вперше активували новий механізм розподілу біженців, врятованих у Середземному морі. Його погодили у вересні, пізніше до нього долучилися низка інших країн ЄС. (24.11.2019)

Внесок ЄС у переселення - найбільший у світі

Віцепрезидент Єврокомісії, комісар з просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас назвав внесок у справу переселення від ЄС "найбільшим в світі". "Коли ми працюємо разом, то можемо створювати довготривалі, ефективні і безпечні системи" для захисту "найвразливіших", заявив він.

Своєю чергою, комісарка ЄС з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон особливо наголосила на необхідності "міцного партнерства з третіми країнами". За її словами, програма є "ключовим інструментом" гарантії того, що ті люди, котрі потребують захисту, "не ризикуватимуть життям і дістануться ЄС безпечними і легальними способами".

За даними Єврокомісії, понад 65 тисяч біженців прибули до Євросоюзу за програмою переселення з 2015 року. Приймаюча країна отримує з бюджету ЄС за кожного переселеного мігранта 10 тисяч євро фінансової підтримки.

Як повідомлялося, для ЄС і досі залишається актуальною проблема нелегальної міграції. Лише грецький уряд очікує 2020 року прибуття 100 тисяч нових мігрантів.

Дивитись відео 03:56

Німеччина - країна мігрантів? Міфи та правда (19.11.2019)

Посилання в інтернеті

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_19_6794

Аудіо й відео до теми

Німеччина - країна мігрантів? Міфи та правда (19.11.2019)  

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