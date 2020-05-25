130 мільярдів євро для виходу з кризи: коаліція у ФРН погодила пакет заходів

Керівництво партій урядової коаліції Німеччини - блоку консервативних партій ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) - погодило пакет фінансових стимулів для пожвавлення економіки країни. Досягнутий ввечері середи, 3 червня, після 12-годинних консультацій компроміс передбачає пакет заходів на загальну суму 130 мільярдів євро.

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Погоджені заходи мають на меті подолання економічних наслідків пандемії COVID-19, зазначила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у спілкуванні з журналістами в Берліні. Передбачені заходи будуть реалізовані до кінця поточного року та в 2021 році.

"Ми маємо впоратися з найтяжчою економічною кризою в історії ФРН. Ми прагнемо разом вийти знову сильними (з кризи. - Ред.) і для цього ми сьогодні заклали хороший наріжний камінь", - переказав слова Меркель у дописі в соцмережі Twitter речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Зниження ПДВ, адресні виплати сім'ям, допомога бізнесу

Загалом документ містить 57 пунктів. Серед основних заходів - зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 19 до 16 відсотків з 1 липня до кінця 2020 року. Пільгова ставка ПДВ упродовж цього періоду теж буде знижена - з 7 до 5 відсотків.

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Родини з дітьми отримають одноразову виплату в розмірі 300 євро на кожну дитину. Ці кошти виділятимуть лише родинам з середніми й низькими доходами. Крім того, передбачені також додаткові податкові пільги для одиноких батьків, передає інформагенція dpa.

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У 2021 році за рахунок державних субсидій будуть знижені ціни на електроенергію для населення і бізнесу.

У документі також передбачена додаткова допомога для галузей економіки, що найбільше постраждали від локдауну - перш за все туристичного та ресторанного бізнесу. На ці цілі закладено до 25 мільярдів євро, кошти повинні допомогти запобігти хвилі банкрутств малих та середніх підприємств.

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Німецьким громадам уряд у Берліні пообіцяв компенсувати недоотримання податкових надходжень. Водночас федеральний уряд дав зрозуміти, що не збирається перебирати на себе борги громад, котрі ті накопичили ще до нинішньої кризи.

Пріоритет - захист клімату й екологія

Канцлерка Меркель наголосила, що ухвалені заходи не оминуть такі питання як захист клімату, модернізацію й діджиталізацію. Приміром, доплати при купівлі автомобілів виділятимуться тільки в разі придбання електрокарів або автомобілів-гібридів, їх навіть суттєво підвищать.

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Також передбачається держфінансування на розбудову мережі електрозаправних станцій та підтримку досліджень з метою розробки ефективних акумуляторних батарей.

Для фінансування заходів федеральний уряд повинен вдатися до нових запозичень, Бундестаг має затвердити додатковий бюджет. Утім, голова партії ХСС Маркус Зедер (Marcus Söder) наголосив, що це не призведе до надмірного боргового навантаження на наступні покоління.