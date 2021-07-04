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ІТ-бізнес

Байден не виключає участі хакерів РФ у новій кібератаці в США

Байден не виключає участі хакерів РФ у новій кібератаці в США 04.07.2021

У Білому домі поки не впевнені, що за черговою кібератакою не стоять російські хакери, заявив Джо Байден. Експерти кажуть про ймовірну причетність угруповання REvil.
Верховна Рада ухвалила закон про податок на Google

Верховна Рада ухвалила закон про "податок на Google" 03.06.2021

Депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт, який має на меті урівняти правила оподаткування для міжнародних технологічних компаній з українськими.
Боротьба за мізки: як Україна намагається переманити білоруських ІТ-фахівців

Боротьба за мізки: як Україна намагається переманити білоруських ІТ-фахівців 14.10.2020

Актуальна ситуація в Білорусі, судячи з усього, спричинила відтік висококваліфікованих спеціалістів з цієї країни. Україна вирішила не стояти осторонь і включилася в боротьбу за білоруських IT-спеціалістів.
Код на експорт. Як компанії з України захоплюють ринок IT у Європі

Код на експорт. Як компанії з України захоплюють ринок IT у Європі 15.06.2020

Програмісти з України розроблятимуть електронний банкінг для банку Raiffeisen у Відні. Це - лише останній з багатьох прикладів успіху українських IT у світі.
Литва: бум стартапів замість відтоку мізків (відео)

Литва: бум стартапів замість відтоку мізків (відео) 24.01.2020

Молоді литовці бачать майбутнє своєї країни як "кремнієвої долини" Східної Європи. Як стартапи та робота в IT-сфері допомагають повертати фахівців у країну, а влада країни створює привабливі умови для ведення бізнесу?

Литва: як стартапи допомагають уникнути відтоку фахівців з країни (24.01.2020) 24.01.2020

У Литві виростає ціле покоління молодих людей, які бачать майбутнє своєї країни як "кремнієвої долини" Східної Європи. І якщо в інших колишніх радянських країнах спостерігається масовий відтік мізків, то у Вільнюсі навпаки - молодь повертається на батьківщину. Адже влада країни створює привабливі умови для ведення бізнесу.
Чому програмісти їдуть до Львова? (відео)

Чому програмісти їдуть до Львова? (відео) 03.05.2019

IT-сектор поряд з туризмом став основою економіки Львова. Сьогодні столиця Галичини має найбільшу в Україні концентрацію айтішників на душу населення. Чим місто Лева приваблює програмістів - у репортажі DW.

Галицький IT-бум: чому програмісти їдуть працювати до Львова (03.05.2019) 03.05.2019

IT-сектор поряд з туризмом став основою економіки Львова. Сьогодні столиця Галичини має найбільшу в Україні концентрацію айтішників на душу населення, а їхня кількість продовжує зростати так стрімко, що вже бракує офісів. Чим місто Лева приваблює програмістів - у репортажі DW.
Детінізація ринку праці в Україні: до чого готуватися ФОПам?

Детінізація ринку праці в Україні: до чого готуватися ФОПам? 20.02.2019

Мінсоцполітики України оголосило про наступ на ФОПів -"замаскованих" під підприємців найманих працівників. Експерти та бізнес неоднозначно оцінюють ці наміри.
Радіофізик з України: У Німеччині до відкриття бізнесу мене підштовхнула держава

Радіофізик з України: У Німеччині до відкриття бізнесу мене підштовхнула держава 03.04.2017

Випускник Харківського університету радіоелектроніки вже вісім років розвиває власний високотехнологічний бізнес у Мюнхені. Інтерв'ю DW з власником компанії Sevskiy GmbH Сергієм Сєвським.
ЗМІ: Google хоче купити Yahoo

ЗМІ: Google хоче купити Yahoo 08.04.2016

Американський інтернет-гігант Google розглядає можливість купівлі основного бізнесу одного з піонерів інтернет-індустрії - компанії Yahoo.
Як ІТ-бізнес намагається позбутися залежності від спецслужб

Як ІТ-бізнес намагається позбутися залежності від спецслужб 08.04.2016

Провідні ІТ-компанії світу не мають бажання коритися спецслужбам. Нещодавнє запровадження месенджером WhatsApp наскрізного шифрування, схоже, відкрило нову еру в захисті особистої інформації.