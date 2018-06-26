Італія погрожує заблокувати спільну заяву щодо міграції на саміті ЄС

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте пригрозив заблокувати ухвалення спільної заяви лідерів Євросоюзу щодо питання міграції. Ухвалення документа заплановане під час дводенного саміту ЄС, який розпочався у четвер, 28 червня, у Брюсселі.

За словами Конте, він накладе вето на документ у разі, якщо інші лідери ЄС не погодяться вжити заходів з метою полегшити тягар Італії у зв'язку з великим напливом біженців. "Я сподіваюсь, що мені не доведеться розглядати цю можливість, але якщо ми дійдемо до цього, через мою позицію ми не матимемо узгодженого рішення", - заявив Конте, відповідаючи на питання, чи заблокує Італія заяву лідерів ЄС щодо міграції.

На неформальному саміті ЄС минулої неділі, 24 червня, Конте запропонував іншим учасникам зустрічі план з подолання проблеми міграції, основна ідея якого полягає у перегляді та зміні правил ЄС щодо надання притулку, зокрема - скасування норми, згідно з якою біженці повинні реєструватись і клопотати про надання притулку у тій державі ЄС, до якої вони прибули. За словами Конте, під час переговорів у неділю багато партнерів по ЄС висловлювали Італії свою солідарність. Тому зараз, за словами італійського прем'єра, "настав дуже важливий день". "Ми очікуємо, що за словами послідують дії", - висловив надію Конте, слова якого наводить агенція AFP.

Центри для біженців за межами ЄС

Канцлерка ФРН Анґела Меркель

Своєю чергою, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) не відкидає ідею розміщення мігрантів, яких виявляють у Середземному морі, у центрах для біженців за межами ЄС. Але для цього є необхідними предметні переговори з державами, на території яких потенційно такі центри для біженців можуть були створені, наголосила Меркель. За її словами, при цьому необхідно також враховувати потреби таких країн.

Німецька канцлерка також зауважила, що біженцям, які вже зареєстровані у якійсь із держав ЄС, не слід дозволяти їхати до іншої країни Євросоюзу з метою отримання там притулку. Водночас Меркель висловила переконання, що інші країни ЄС повинні підтримувати ті держави, до яких прибуває найбільше біженців.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Угорщина: вислати всіх біженців і більше не приймати

Традиційно гостро на тему міграції під час саміту ЄС висловився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. За його словами, для ЄС необхідним є не лише припинити потік нових біженців, але слід також і вислати тих, хто прибув раніше. За його словами, "саме цього вимагає народ". "Щоб відновити європейську демократію, ми повинні йти у цьому напрямку", - наголосив Орбан, інформує агенція epd.

Серед питань порядку денного саміту ЄС, який відбувається 28-29 червня у Брюсселі - міграційна політика, питання безпеки та оборони, міжнародної торгівлі, розгляд стану переговорів щодо виходу Великобританії з ЄС, а також ухвалення висновків щодо збиття літака рейсу MH17 над Донбасом. Крім того, очікується, що Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон поінформують інших учасників саміту щодо стану виконання мінських домовленостей для досягнення миру на Сході України.