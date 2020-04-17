Історичний пуск ракети Falcon 9 з астронавтами перенесено через погодні умови

Ракета Falcon 9 американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска не змогла відправити до Міжнародної космічної станції космічний корабель Crew Dragon з двома астронавтами. У середу, 27 травня, за менш ніж 17 хвилин до старту, наміченого на 23:33 за київським часом, пуск ракети-носія з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида було перенесено. Причина - несприятливі погодні умови.

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Можливе наступне вікно для запуску - субота, 30 травня.

Планувалося, що на борту корабля Crew Dragon до МКС полетять два ветерани-астронавти НАСА - Боб Бенкен і Даг Харлі. Ще перед стартом Ілон Маск запевнив родини обох астронавтів, що вжито всіх можливих заходів для їхньої безпеки, передає інформагенція dpa.

На космодром перед запланованим запуском прибули президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Майк Пенс.

Для досягнення високого рівня безпеки було проведено низку пусків Crew Dragon у безпілотному варіанті. Апарат доставляв до МКС манекен і повертався потім на Землю. Це робилося для перевірки в дії всіх систем захисту. А задля випробування системи аварійного порятунку (САП) корабля Crew Dragon було навіть підірвано в повітрі ракету Falcon 9.

Кінець залежності від РФ

НАСА розцінює пуски корабля Crew Dragon з астронавтами як ключовий крок до відновлення пілотованих космічних польотів з американської території після багаторічної перерви внаслідок закриття програми "Спейс шаттл" в 2011 році.

З 2011 року НАСА платить Росії за транспортування американських астронавтів до МКС. Плата за "космічне таксі" - 82 мільйони доларів США на одну особу, зазначає AFP.

У квітні 2014 року в розпал хвилі критики з боку США та країн Заходу щодо неприпустимості анексії Росією Криму тодішній віцепрем'єр Росії, а нинішній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін рекомендував Заходу "батутом" доставляти астронавтів на МКС, якщо вони не будуть співпрацювати з РФ у цій сфері.

Щоб уникнути залежності від Росії, ще 2014 року НАСА уклало контракти з компаніями SpaceX і Boeing на розробку американських пілотованих космічних кораблів. Інженери Boeing розробляють пілотований космічний корабель Starliner. Його перші випробування поки що безпілотні.