 Історична угода: НАТО і ЄС вітають завершення епопеї зі зміни назви Македонії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2019

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Новини

Історична угода: НАТО і ЄС вітають завершення епопеї зі зміни назви Македонії

Після перейменування Македонії на Північну Македонію для країни відкритий шлях до ЄС на НАТО. В обох організаціях привітали ратифікацію угоди парламентом Греції.

Угода про перейменування Македонії набула чинності

Угода про перейменування Македонії набула чинності

В Європейському Союзі привітали ратифікацію угоди про зміну назви Македонії грецьким парламентом. "Хоча ми з нетерпінням очікуємо наступних процедурних кроків, які ведуть до повного здійснення угоди, ми вже сьогодні можемо з упевненістю сказати, що Афіни і Скоп'є разом написали нову сторінку нашого спільного майбутнього ЄС", - йдеться у спільній заяві голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, верховної представниці ЄС з зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні і єврокомісара з питань політики сусідства і переговорів про розширення ЄС Йоганнеса Гана (Johannes Hahn), яка була оприлюднена в п'ятницю, 25 січня.

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Парламент Греції незначною більшістю схвалив історичну угоду з Македонією, згідно з якою ця країна отримає нову назву - Республіка Північна Македонія. (25.01.2019)

Парламент Македонії більшістю голосів підтримав поправку до конституції про перейменування країни на Республіку Північна Македонія. Північній Македонії буде простіше приєднатися до ЄС і НАТО. (11.01.2019)

Представники ЄС зазначили, що обидві країни "скористалися цією унікальною можливістю, яка подає приклад примирення для Європи в цілому і надасть додаткового імпульсу європейській перспективі регіону".

У п'ятницю парламент Греції ратифікував угоду про перейменування Колишньої Югославської Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія, що стало останнім кроком перед офіційною зміною назви країни і завершенням суперечок, які тривали близько 30 років.

Згідно з умовами цієї угоди, Греція відтепер не блокуватиме рух Північної Македонії до ЄС та НАТО та початок відповідних переговорів з обома структурами. Про готовність розпочати процес вступу Північної Македонії до НАТО невдовзі після ратифікації заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Це є історичним рішенням, оскільки воно усуває перешкоду для євроатлантичної інтеграції Колишньої Югославської Республіки Македонія до НАТО", - сказав він. У разі вступу до НАТО Північна Македонія стане 30-м членом блоку.

11 січня цю угоду, укладену двома країнами у червні минулого року, ратифікував парламент Македонії.

 

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