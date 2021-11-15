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Великобританія: смерть через забруднення повітря? Швейцарія: кому потрібна енергія сонця? Албанія: афганські біженці застрягли в місцевому готелі. Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить вулкан?
В Ісландії запрацював найбільший у світі завод із вловлювання СО2. Він збирає повітря з атмосфери і витягує з нього вуглець. Його можна переробляти і заново використовувати. Схоже на чудовий інструмент у боротьбі зі зміною клімату. Однак дещо стоїть на заваді…
В Ісландії тисячі туристів прямують до вулкана Фаградальсф'ядль, який активізувався вперше за майже 900 років. Хоча виверження не несе загрози для місцевого населення, охочі зробити селфі на тлі розжареної лави неабияк ризикують. Дивіться самі!