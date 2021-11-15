Найбільший у світі завод із вловлювання СО2 (09.09.2021)

В Ісландії запрацював найбільший у світі завод із вловлювання СО2. Він збирає повітря з атмосфери і витягує з нього вуглець. Його можна переробляти і заново використовувати. Схоже на чудовий інструмент у боротьбі зі зміною клімату. Однак дещо стоїть на заваді…