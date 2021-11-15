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Ісландія

Смерть дитини через забруднене повітря? Європа у фокусі (відео)

Смерть дитини через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео) 15.11.2021

Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця? Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?
Смерть дитини через забруднене повітря? - Європа у фокусі (15.11.2021)

Смерть дитини через забруднене повітря? - "Європа у фокусі" (15.11.2021) 15.11.2021

Великобританія: смерть через забруднення повітря? Швейцарія: кому потрібна енергія сонця? Албанія: афганські біженці застрягли в місцевому готелі. Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить вулкан?
Парламентські вибори в Ісландії: правляча коаліція зберігає більшість

Парламентські вибори в Ісландії: правляча коаліція зберігає більшість 26.09.2021

В Ісландії урядова коаліція за підсумками парламентських виборів зберігає більшість попри втрати партії прем'єр-міністерки Катрін Якобсдоуттір.
В Ісландії обирають новий парламент

В Ісландії обирають новий парламент 25.09.2021

До парламенту Ісландії можуть пройти дев'ять партій, що стане рекордною кількістю. Тому переговори щодо формування коаліції можуть бути складними.
Скорочений робочий тиждень за ті ж гроші: реальність чи утопія? (відео)

Скорочений робочий тиждень за ті ж гроші: реальність чи утопія? (відео) 14.09.2021

Для багатьох ісландців 4-денний робочий тиждень - нова норма. 86% громадян мають право працювати 36 годин за ту ж зарплату. Ідею обговорюють і в інших країнах. Які перспективи?

Скорочений робочий тиждень за ті ж гроші: реальність чи утопія? (13.09.2021)

Скорочений робочий тиждень за ті ж гроші: реальність чи утопія? (13.09.2021) 13.09.2021

Для багатьох ісландців 4-денний робочий тиждень - нова норма. 86% громадян мають право працювати 36 годин за ту ж зарплату. Ідею обговорюють і в інших країнах. Які перспективи?

Найбільший у світі завод із вловлювання СО2 (09.09.2021) 09.09.2021

В Ісландії запрацював найбільший у світі завод із вловлювання СО2. Він збирає повітря з атмосфери і витягує з нього вуглець. Його можна переробляти і заново використовувати. Схоже на чудовий інструмент у боротьбі зі зміною клімату. Однак дещо стоїть на заваді…
Чому палає Греція і як запобігти лісовим пожежам? - Європа у фокусі (16.08.2021)

Чому палає Греція і як запобігти лісовим пожежам? - "Європа у фокусі" (16.08.2021) 16.08.2021

Греція: як запобігти масштабним лісовим пожежам. Ісландія: журналісти під прицілом через викриття корупції. Німеччина: втеча з НДР до ФРН через тунелі. Боснія і Герцеговина: чому дикі коні стали проблемою.
Через нові випадки коронавірусу Ісландія повернула COVID-обмеження

Через нові випадки коронавірусу Ісландія повернула COVID-обмеження 24.07.2021

Через чотири тижні після скасування коронавірусних обмежень уряд Ісландії знову змушений їх повернути - в країні фіксують нові випадки інфікування.

Скорочений робочий тиждень в Ісландії: менше працювати здоровіше і продуктивніше

Скорочений робочий тиждень в Ісландії: менше працювати здоровіше і продуктивніше 08.07.2021

Завдяки двом експериментам ісландці довели, що скорочений робочий тиждень - це добре як для продуктивності праці, так і для здоров’я працівників. Зарплата при цьому, звичайно ж, не скорочується.
Ісландія скасувала всі COVID-обмеження, Нідерланди - майже всі

Ісландія скасувала всі COVID-обмеження, Нідерланди - майже всі 26.06.2021

В Ісландії понад тиждень немає нових випадків захворювання на COVID-19. Острівна країна скасувала всі обмеження, запроваджені через пандемію.

Купити землю на вулкані? (19.05.2021) 19.05.2021

В Ісландії пропонують купити земельну ділянку, розташовану на активному вулкані. Але за однієї умови...

Виверження вулкана в Ісландії як туристична принада (25.03.2021) 25.03.2021

В Ісландії тисячі туристів прямують до вулкана Фаградальсф'ядль, який активізувався вперше за майже 900 років. Хоча виверження не несе загрози для місцевого населення, охочі зробити селфі на тлі розжареної лави неабияк ризикують. Дивіться самі!
В Ісландії почав вивергатися вулкан, що спав 900 років

В Ісландії почав вивергатися вулкан, що "спав" 900 років 20.03.2021

У 30 кілометрах від столиці Ісландії Рейк'явіка прокинувся вулкан Фаградальсф'ядль, що не проявляв активності сотні років.
У Данії, Ісландії та Норвегії призупинили використання вакцини AstraZeneca

У Данії, Ісландії та Норвегії призупинили використання вакцини AstraZeneca 11.03.2021

У Данії через побічні ефекти оголосили про призупинення використання AstraZeneca. Ісландія та Норвегія також оголосили про це.
Тепло Землі - зелена альтернатива нафті й газу (відео)

Тепло Землі - "зелена" альтернатива нафті й газу (відео) 15.02.2021

У нас під ногами ховаються величезні запаси енергії. Це тепло Землі або геотермальна енергія. Але чому її так мало використовують? Які небезпеки створює цей енергоносій? Ісландія та Індонезія - два протилежних підходи.
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