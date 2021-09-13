 Скорочений робочий тиждень за ті ж гроші: реальність чи утопія? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.09.2021

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Економіка

Скорочений робочий тиждень за ті ж гроші: реальність чи утопія? (відео)

Для багатьох ісландців 4-денний робочий тиждень - нова норма. 86% громадян мають право працювати 36 годин за ту ж зарплату. Ідею обговорюють і в інших країнах. Які перспективи?

Symbolbild Arbeitzeit | 4-Tage-Woche

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