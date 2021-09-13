Скорочений робочий тиждень за ті ж гроші: реальність чи утопія? (відео)

Для багатьох ісландців 4-денний робочий тиждень - нова норма. 86% громадян мають право працювати 36 годин за ту ж зарплату. Ідею обговорюють і в інших країнах. Які перспективи?
Менше роботи - за ту ж зарплату. Чи таке можливо, в Ісландії з’ясовували не один рік. Дослідження проводили, передусім, у державному секторі та в сфері охорони здоров’я. Результати тепер оприлюднили, привернувши увагу всього світу. Дивіться у нашому відео:
Ісландія була майже банкрутом 10 років тому. Нині ж ця маленька острівна країна процвітає. Як вона так швидко оговталась від кризи? DW вирушила до Ісландії, щоб це з'ясувати.
Безумовний базовий дохід - це коли держава дає громадянам гроші просто так, як гарантований мінімум доходів незалежно від того, працюєш ти чи ні. У Фінляндії експериментували з цим два роки і тепер підбивають підсумки.
Українські лікарі поповнюють лави медиків у ФРН. DW поспілкувалась із кількома з них. Це молоді люди, які не згодні працювати в умовах української медичної системи. І питання, схоже, не лише у грошах.