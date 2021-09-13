Скорочений робочий тиждень за ті ж гроші: реальність чи утопія? (відео)

Менше роботи - за ту ж зарплату. Чи таке можливо, в Ісландії з’ясовували не один рік. Дослідження проводили, передусім, у державному секторі та в сфері охорони здоров’я. Результати тепер оприлюднили, привернувши увагу всього світу. Дивіться у нашому відео: