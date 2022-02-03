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"Ісламська держава" - терористична ісламістська організація.
"Ісламська держава" є міжнародною сунітською терористичною організацією, яка активно діє, починаючи від 2003-го року. Нині "Ісламська держава" контролює частину території в Іраку та Сирії, де вона намагається реалізувати свій проект зі створення квазідержави з шаріатською формою правління. 2014-го року терористи на захоплених територіях оголосили "халіфат". "Ісламській державі" закидають геноцид, руйнування культурного надбання людства, а також інші воєнні злочини.
Ці громадянки України пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно змогли повернутися до України. Що пережили ці багатодітні сім'ї і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться в ексклюзивному репортажі DW.