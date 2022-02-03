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"Ісламська держава"

"Ісламська держава" - терористична ісламістська організація.

"Ісламська держава" є міжнародною сунітською терористичною організацією, яка активно діє, починаючи від 2003-го року. Нині "Ісламська держава" контролює частину території в Іраку та Сирії, де вона намагається реалізувати свій проект зі створення квазідержави з шаріатською формою правління. 2014-го року терористи на захоплених територіях оголосили "халіфат". "Ісламській державі" закидають геноцид, руйнування культурного надбання людства, а також інші воєнні злочини.

Американські військові вбили лідера Ісламської держави - Байден

Американські військові вбили лідера "Ісламської держави" - Байден 03.02.2022

Під час рейду США на північному заході Сирії було вбито лідера терористичної організації "Ісламська держава" Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Курайші, повідомив президент США Джо Байден.
Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії (відео)

Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії (відео) 08.12.2021

Ці українки пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно повернулися до України. Дивіться ексклюзивний репортаж DW.

Із сирійського пекла до України: що чекає на українок-мусульманок після повернення (07.12.2021) 07.12.2021

Ці громадянки України пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно змогли повернутися до України. Що пережили ці багатодітні сім'ї і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться в ексклюзивному репортажі DW.

Суд у ФРН засудив прихильницю ІД до 10 років ув'язнення за злочини в Іраку

Суд у ФРН засудив прихильницю ІД до 10 років ув'язнення за злочини в Іраку 25.10.2021

У Мюнхені завершився перший у ФРН процес проти прихильниці "Ісламського держави", яка повернулась в Німеччину. Жінку визнали винною, зокрема, в злочинах проти людяності.
ІД взяла на себе відповідальність за теракт у Кандагарі

ІД взяла на себе відповідальність за теракт у Кандагарі 16.10.2021

Терористи-смертники вчинили теракт у мечеті афганського міста Кандагар, унаслідок якого понад сорок людей загинули, десятки отримали поранення. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".
Афганістан: вибухи в мечеті в Кандагарі забрали десятки життів

Афганістан: вибухи в мечеті в Кандагарі забрали десятки життів 15.10.2021

Десятки людей загинули внаслідок вибухів у мечеті міста Кандагар. Відповідальності за напад на себе ще ніхто не взяв.
Ірак затримав ексзаступника глави ІД, за якого США обіцяли 5 мільйонів доларів

Ірак затримав ексзаступника глави ІД, за якого США обіцяли 5 мільйонів доларів 12.10.2021

Іракська розвідка затримала Самі Джасіма, який відповідав у "Ісламській державі" за фінанси. У Держдепартаменті США за нього обіцяли 5 мільйонів доларів.
ІД взяла відповідальність за теракт у мечеті в афганському місті Кундуз

ІД взяла відповідальність за теракт у мечеті в афганському місті Кундуз 08.10.2021

Внаслідок підриву смертника у мечеті в місті Кундуз загинуло, за різними даними, від 43 до 55 осіб.

Французькі військові вбили лідера Ісламської держави в Сахарі - Макрон

Французькі військові вбили лідера "Ісламської держави" в Сахарі - Макрон 16.09.2021

Президент Франції Еммануель Макрон назвав "великим успіхом" ліквідацію ватажка "Ісламської держави у Великій Сахарі".
У Новій Зеландії прихильник ІД напав на відвідувачів супермаркету

У Новій Зеландії прихильник ІД напав на відвідувачів супермаркету 03.09.2021

Шестеро людей поранені, троє з них у критичному стані внаслідок нападу ісламіста у супермаркеті у Новій Зеландії. Поліція застрелила нападника протягом хвилини після початку його нападу.
ІД взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула

ІД взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула 30.08.2021

Афганське відгалуження "Ісламської держави" заявило, що атакувало аеропорт Кабула шістьма ракетами. У Пентагоні кажуть про п'ять ракет, які не завдали шкоди.
Військові США вбили двох ватажків Ісламської держави в Афганістані

Військові США вбили двох ватажків "Ісламської держави" в Афганістані 28.08.2021

У відповідь на теракт в аеропорту Кабула американській військові вбили з безпілотника двох ватажків "Ісламської держави" в Афганістані, кажуть у Пентагоні. В армії США не виключають нових атак терористів у аеропорту.
США атакували бойовика ІД в Афганістані

США атакували бойовика ІД в Афганістані 28.08.2021

Атаку на одного з бойовиків місцевого відгалуження ІД в Афганістані було проведено з безпілотника, повідомили в Пентагоні. За даними американських військових під час удару "ціль було вбито".
Афганістан за талібів. Аль-Каїда та ІД повертаються?

Афганістан за талібів. "Аль-Каїда" та ІД повертаються? 26.08.2021

Ризик того, що Афганістан знову може перетворитись на місце зосередження джихадистських угруповань, експерти вважають невисоким. Це пов'язано з тим, що "Талібан" після захоплення влади прагне визнання.

СБУ стверджує, що затримано членкиню Ісламської держави

СБУ стверджує, що затримано членкиню "Ісламської держави" 06.08.2021

За даними СБУ, жінка є активною учасницею терористичної організації "Ісламська держава". На своїй батьківщині вона вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.
Папа Римський Франциск у Мосулі вшанував пам'ять жертв війни проти ІД

Папа Римський Франциск у Мосулі вшанував пам'ять жертв війни проти ІД 07.03.2021

Папа Римський Франциск виголосив молитву за жертв у Мосулі на площі, де терористи ІД зруйнували кілька церков. Він наголосив на неприпустимості насильства та ненависті в ім'я релігії.

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