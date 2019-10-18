 Ірина Луценко з ″Європейської солідарності″ складає депутатський мандат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2019

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Новини

Ірина Луценко з "Європейської солідарності" складає депутатський мандат

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ірина Луценко написала заяву про припинення депутатських повноважень.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень через проблеми зі здоров'ям. Про це вона повідомила в понеділок, 4 листопада, на своїй сторінці у Facebook.

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"Шановні друзі! Повідомляю, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров'я не дає мені можливості працювати на повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", - написала Луценко. Водночас вона подякувала своїм колегам і однодумцям за підтримку, а також зазначила, що залишається членом партії "Європейська солідарність".

Нагадаємо, що Ірина Луценко є дружиною ексгенпрокурора Юрія Луценка, проти якого в жовтні відкрили провадження ДБР та НАБУ. Вона була народною депутаткою трьох скликань Верховної Ради України: у 2012 році її було обрано до парламенту від "Батьківщини", 2014 року - від "Блоку Петра Порошенка", у 2019 році - від "Європейської солідарності".

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