Ірина Луценко з "Європейської солідарності" складає депутатський мандат

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень через проблеми зі здоров'ям. Про це вона повідомила в понеділок, 4 листопада, на своїй сторінці у Facebook.

"Шановні друзі! Повідомляю, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров'я не дає мені можливості працювати на повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", - написала Луценко. Водночас вона подякувала своїм колегам і однодумцям за підтримку, а також зазначила, що залишається членом партії "Європейська солідарність".

Нагадаємо, що Ірина Луценко є дружиною ексгенпрокурора Юрія Луценка, проти якого в жовтні відкрили провадження ДБР та НАБУ. Вона була народною депутаткою трьох скликань Верховної Ради України: у 2012 році її було обрано до парламенту від "Батьківщини", 2014 року - від "Блоку Петра Порошенка", у 2019 році - від "Європейської солідарності".