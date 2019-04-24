Ірина Геращенко звільнилася з ТКГ щодо Донбасу

Перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко складає з себе повноваження представниці України у підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях. Як заявила Геращенко у четвер, 16 травня, вона також складає повноваження уповноваженої президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Як зазначила Геращенко в парламенті, на цих посадах вона перебувала п'ять останніх років. "За ці 5 років багато зроблено. Особистий біль - кожен заручник, політв'язнень, військовополонений , яких не вдалося витягти. Для мене ця проблематика стала частиною життя. Й є радість від зробленого, біль від невдач, є й певне внутрішнє вигорання, бо це психологічно непроста історія", - написала Геращенко пізніше у Facebook.

Народна депутатка зазначила, що залишається відкритою для співпраці з новообраним президента Володимиром Зеленським щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. "Я вважаю, що необхідно забезпечити тристоронні перезавантаження учасників мінських груп. І від України, і від Росії, і від ОБСЄ", - додала вона. Геращенко також очікує більшої активності від ОБСЄ в майбутньому і роботи на результат.

За даними Геращенко, вона взяла участь у 87 засіданнях гуманітарної підгрупи ТКГ, взяла участь у понад 500 міжнародних зустрічах щодо посилення санкційного тиску проти Кремля та звільнення незаконно утримуваних громадян України. В рамках роботи гуманітарної підгрупи ТКГ звільнені 150 українців, зазначила Геращенко.