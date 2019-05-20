Іран у чотири рази збільшив виробництво низькозбагаченого урану

Іран в чотири рази збільшив виробництво низькозбагаченого урану, повідомляє в понеділок, 20 травня, агенція AP з посиланням на іранські ЗМІ. Тегеран вже поінформував Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про своє рішення, але в агентстві поки не прокоментували цю інформацію.

У той же час, як зазначає агенція, "збільшення виробництва в чотири рази може означати, що Іран, імовірно, вийде за межі обмежень запасів урану, встановлених ядерною угодою".

За словами представника Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванді, це рішення не означає, що Тегеран буде використовувати більшу кількість центрифуг, яка обмежена атомною угодою. Однак, за його словами, протягом кількох тижнів Іран досягне максимально дозволеного, згідно з умовами договору, обсягу запасів низькозбагаченого урану - 300 кілограм.

Реакція Тегерана на заяву Трампа

Між тим, міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф, реагуючи на заяву президента США Дональда Трампа, заявив, що через його "геноцидні насмішки" Ірану "не настане кінець". "Іранці вистоювали протягом десятиліть, тоді як агресори йшли. Економічний тероризм та геноцидні насмішки не призведуть до "кінця Ірану", - написав Заріф у своєму Twitter і закликав "ніколи не погрожувати іранцям".

Нагадаємо, напередодні на тлі зростання напруги у Перській затоці Трамп застеріг Іран від військових дій і пригрозив йому тяжкими наслідками. "Якщо Іран хоче воювати, то Ірану офіційно настане кінець. Ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам", - написав він у Twitter.

Конфлікт між Тегераном і Вашингтоном загострився після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках ядерної угоди. Раніше США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку та запровадили санкції проти нафтового й банківського секторів іранської економіки.

У відповідь на останні кроки Тегерана Вашингтон оголосив також про запровадження санкцій проти металургійної та гірничодобувної галузей Ірану. В ЄС, своєю чергою, закликали Іран повернутися до виконання пунктів ядерної угоди й так само пригрозили застосувати санкції в разі відмови Тегерана зробити це.