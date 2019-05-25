 Іран пропонує сусіднім державам підписати пакт про ненапад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2019

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Новини

Іран пропонує сусіднім державам підписати пакт про ненапад

Тегеран хоче підписати з державами Перської затоки пакт про ненапад, а також провести у країні референдум щодо ядерної програми.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф

Іран запропонував сусіднім арабським країнам у регіоні Перської затоки підписати пакт про ненапад. Про це у неділю, 26 травня, під час прес-конференції у Багдаді заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф, що перебуває з візитом в сусідньому Іраку. За його словами, Тегеран хоче побудувати збалансовані відносини зі своїми сусідами у Перській затоці, інформує агенція Reuters.

Заріф також зазначив, що Тегеран рішуче захищатиметься від будь-якої військової або економічної агресії. Він закликав європейські держави почати робити практичні кроки для збереження ядерної угоди з Іраном, а не обмежуватися лише заявами.

Своєю чергою міністр закордонних справ Іраку Мохамед Алі Альхакім заявив, що Багдад хоче стати посередником між Іраном та США та спробувати знайти рішення для розв'язання кризи між двома країнами, передає агенція AP. Ірак не вважає "економічну блокаду" проти Ірану з боку США вірним кроком, додав Альхакім.

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Референдум щодо ядерної програми

Тим часом президент Ірану Хасан Роухані запропонував провести у країні референдум щодо ядерної програми Ірану, повідомила державна агенція IRNA. За словами президента країни, він вже пропонував верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї провести такий референдум в 2004 році, коли був головним переговорником щодо ядерної угоди.

Відносини між Тегераном і Вашингтоном загострилися після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках ядерної угоди. Раніше США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку та запровадили санкції проти нафтового й банківського секторів іранської економіки.

У відповідь на останні кроки Тегерана Вашингтон оголосив також про запровадження санкцій проти металургійної та гірничовидобувної галузей Ірану. В ЄС, своєю чергою, закликали Іран повернутися до виконання пунктів ядерної угоди й попередили про можливість застосування санкцій в разі відмови Тегерана зробити це.

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