 Іран пообіцяв ″гордо зламати″ санкції США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2018

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Новини

Іран пообіцяв "гордо зламати" санкції США

Іран відреагував на поновлення Вашингтоном санкцій проти Ірану. Швейцарія готує гуманітарний канал постачання харчів і ліків для Ірану.

Хасан Роухані

Хасан Роухані

Президент Ірану Хасан Роухані відреагував на поновлення санкцій США обіцянкою "гордо зламати" ці санкції в "економічній війні". "Ми ведемо економічну війну, і з єдністю та спільними зусиллями проти агресивного ворога - Сполучених Штатів - ми можемо опанувати і цю кризу", - заявив Роухані в понеділок, 5 листопада. Роухані наголосив, що санкції є "незаконними і несправедливими" та такими, що суперечать резолюціям ООН.

Тим часом Швейцарія повідомила, що веде переговори зі Сполученими Штатами Америки, Іраном та неназваними швейцарськими компаніями про створення гуманітарного платіжного каналу, щоб гарантувати постачання Ірану продуктів та медикаментів за поновленого санкційного режиму.

У свою чергу, уряд Німеччини, згідно з заявою речника Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), розглядає варіанти захисту інтересів німецьких підприємств. "Ми оцінюємо, як ми зможемо захистити базу нашої бізнесової участі там (в Ірані - Ред.)", - цитує Зайберта Reuters.

DW.COM

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Окрім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху раніше подякував президенту США Дональду Трампу за поновлення дії санкцій проти Ірану, назвавши це "історичним кроком". "Упродовж років я закликав до повного поновлення санкцій проти убивчого терористичного режиму Ірану, який погрожує усьому світу", - цитує Нетаньяху інформагенція dpa.

Нагадаємо, що у понеділок, 5 листопада, санкції США проти Ірану відновилися у повному обсязі. Санкції поширюються також і на підприємства, які продовжуватимуть торгівлю з Іраном. У разі продовження ведення бізнесу з іранськими підприємствами компанії ризикують опинитися поза фінансовою системою США. Однак Вашингтон, як очікується, полегшить ці обмеження для низки країн в Азії та на Близькому Сході.

На початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Вона передбачала виконання Тегераном кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

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