 Іран відмовиться від низки зобов′язань за ядерною угодою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Іран відмовиться від низки зобов'язань за ядерною угодою

Іран хоче "поступово зменшити свої зобов'язання" згідно із ядерною угодою, повідомляє державна інформагенція країни.

Президент Ірану Хассан Роухані

Президент Ірану Хассан Роухані (фото з архіву)

Відповідно до повідомлення державної іранської інформаційної агенції IRNA, Іран планує "поступово зменшити свої зобов'язання", закріплені у ядерній угоді, з якої рік тому вийшли Сполучені Штати Америки. Про це йдеться у повідомленні IRNA у вівторок, 7 травня.

Згідно з цим повідомленням, президент Ірану Хасан Роухані у середу, 8 травня, поінформує представників Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії та Росії про заплановану процедуру. Ці країни залишилися підписантами ядерної угоди після того, як рівно рік тому президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з ядерної угоди. Її було укладено у 2015 році у Відні з метою зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на цю країну.

DW.COM

Лист Роухані до решти лідерів країн-підписантів документа підкреслюватиме той факт, що Іран продемонстрував значне терпіння, однак інша сторона угоди не виконала свої зобов'язання, повідомляють у IRNA.

22 квітня у Вашингтоні повідомили, що з початку травня санкції США щодо нафтового сектора Ірану діятимуть без винятків для окремих держав. У листопаді минулого року США запровадили найжорсткіші в історії санкції проти Ірану, передусім щодо нафтової галузі країни, яка є головним джерелом валютних надходжень для Тегерана. Уряд США, однак, дозволив восьми країнам, у тому числі й двом державам-членам ЄС, упродовж шести місяців імпортувати нафту з Ірану без ризику наразитися на санкції. Але з 2 травня термін чинності цих винятків спливає. У Білому домі наголосили, що метою таких кроків США є скорочення експорту нафти Тегераном до нуля. У відповідь Іран 28 квітня пригрозив заблокувати поставки нафти з Перської затоки.

22 лютого Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) опубліковало звіт, в якому зазначається, що Іран продовжує дотримуватися умов ядерної угоди попри тиск та санкції з боку США. У звіті агентства зазначено також, що Тегеран забезпечив інспекторам МАГАТЕ безперешкодний доступ до своїх атомних об'єктів.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Також за темою

Iranische Marine bei Militärübung Velayat-90 nahe der Straße von Hormus

Іран погрожує блокувати поставки нафти з Перської затоки 28.04.2019

У разі посилення санкцій США Іран може блокувати поставки нафти через Ормузьку протоку, заявили в Тегерані. А глава МЗС Ірану знову не виключив виходу країни з ядерної угоди.

Persischer Golf Ölplattform

США прагнуть повністю зупинити експорт нафти з Ірану, оголосили нові заходи 22.04.2019

Вашингтон посилює санкційний режим проти Ірану та планує звести експорт нафти Тегераном до нуля. З травня не діятимуть винятки для восьми держав щодо імпорту іранської нафти.

Iranischer Öltanker

ЄС та Туреччина хочуть перегляду санкцій США щодо Ірану 02.05.2019

Посилення санкційного тиску з боку США на Іран становить загрозу для ядерної угоди з Іраном, застерігають у Брюсселі. Натомість Анкара не бачить альтернативи іранським нафтовим поставкам.

Реклама

Докладно

Ганс ван Баален - голова європейської партії Альянс лібералів і демократів за Європу

Якщо Зеленський підведе, Україна опиниться в депресії

Інтерв'ю DW з головою європейської партії "Альянс лібералів та демократів за Європу" Гансом ван Бааленом.  

Китайська компанія Huawei, про яку сперечаються на Заході, має відкритий доступ до ринків африканських країн

Інвестиції в інфраструктуру Африки. Китай всіх обігнав?

Китайським IT-компаніям відкрито доступ на весь африканський континент. Чи мають західні компанії перспективи в Африці?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  