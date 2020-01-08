 Іран відмовився передати Boeing чорні скриньки літака МАУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2020

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Новини

Іран відмовився передати Boeing чорні скриньки літака МАУ

В Ірані заявили, що не збираються передавати компанії Boeing чорні скринькі з літака МАУ, що зазнав катастрофи поблизу Тегерана.

Рятувальникам вдалося знайти дві чорні скриньки на місці катастрофи Boeing 737 авіаліній МАУ в Ірані

Рятувальникам вдалося знайти дві чорні скриньки на місці катастрофи Boeing 737 авіаліній МАУ в Ірані

Організація цивільної авіації Ірану заявила, що не передаватиме американській компанії Boeing чорні скриньки з літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), який зазнав катастрофи неподалік Тегерана. Про це голова організації Алі Абадзаде сказав іранському інформаційному агентству Mehr у середу, 8 січня.

"Ми не віддамо чорні скриньки виробнику (компанії Boeing. - Ред.) і американцям", - наполіг він.

Чиновник також уточнив, що країна, в яку будуть передані чорні скриньки, поки що не обрана, і додав, що причина катастрофи не буде розкрита до завершення аналізу їхнього вмісту.

За словами Абадзаде, міжнародні авіаційні правила передбачають, що країна, в якій сталася авіакатастрофа, проводить відповідне розслідування.

"Цей інцидент буде розслідуватися іранською авіаційною організацією, але українці також зможуть бути присутніми при вивченіі інциденту", - додав він.

Інформаційне агентство AFP відзначає, що Міжнародна організація цивільної авіації й справді покладає обов'язок проводити розслідування на ті країни, де ця катастрофа відбулася. Водночас, лише декілька країн мають технічні можливості для аналізу чорних скриньок: Великобританія, Франція, Німеччина та США. Поки що жодна з них не повідомляла про надходження від іранської сторони прохання про допомогу у розшифровці бортових самописців.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що під час телефонної розмови з іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом вони домовилися координувати дії слідчих груп обох країн у розслідуванні катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ.

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No comment: відео з місця авіакатастрофи літака МАУ в Ірані (08.01.2020)

"Розмовляв із міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом. Обидва висловили наші співчуття. Домовилися тісно координувати подальші дії наших слідчих груп, щоб визначити причину жахливої авіакатастрофи PS752 у Тегерані", - написав український міністр у Twitter у середу, 7 січня.

Про те, що чорні скриньки були знайдені на місці авіакатастрофи раніше повідомляв іранський державний мовник IRIB. Із посиланням на представників іранської влади зазначалося, що скриньки були ушкоджені, але шанс на отримання записаних ними даних залишається високим.

Також іранська прокуратура повідомила, що усі тіла загиблих були передані медичним експертам для дослідження та опізнання.

Нагадаємо, літак авіакомпанії МАУ, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився у середу, приблизно о шостій ранку за місцевим часом, після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

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