Інформаційна безпека

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В Україні додали 237 осіб до санкційного списку за причетність до російських виборів в анексованому Криму та голосування жителів Донбасу. Крім того, РБНО затвердила план оборони країни та дві стратегії.
У мінкульті України вирішили активніше боротися з російськими фейками. Вже у березні має запрацювати центр протидії дезінформації, повідомив Олександр Ткаченко.
Пейтер Затко, більше відомий як хакер Мадж, очолив службу безпеки Twitter. Улітку на сервіс соцмережі була здійснена атака, унаслідок якої зламали сторінки відомих людей, зокрема, Білла Гейтса й Ілона Маска.
Відбитки пальців, фотографії та імена - виявлена двома ізраїльськими дослідниками незахищена база даних корейської компанії Suprema містила інформацію про сотні тисяч осіб, зокрема й у Європі.
Олександр Данилюк заявив про зникнення з ситуаційної кімнати у адміністрації президента серверів з секретними даними.
Хакерська атака на персональні дані німецьких політиків свідчить: захист даних - це постійний біг навипередки між хакерами та атакованими. І користувачі є не такими вже й беззахисними, вважає Константін Кляйн.
Комітет Верховної Ради дав зелене світло законопроекту, який дозволяє правоохоронцям на 48 годин без рішення суду блокувати веб-сайти. Журналістські організації і правозахисники говорять про наступ на свободу слова.
Twitter наголошує, що сам знайшов помилку та виправив її. Даних про витік паролів користувачів немає, зазначають у компанії.
Понад 30 світових компаній домовилися спільно протидіяти кібератакам та зобов'язалися не допомагати урядам країн їх скоювати. За їхніми прогнозами, збитки від атак до 2022 року сягнуть позначки у 8 трильйонів доларів.
Російські хакери готуються здійснити глобальну кібератаку, застерігають у Великобританії та США.
Двоє міністрів уряду в Мадриді заявили про спроби інтернет-маніпуляцій та хакерського втручання з російського сегменту інтернету в кризу навколо Каталонії.
У НАТО запевняють, що вже 3 роки, а саме після саміту в Уельсі, Альянс допомагає посилювати кібербезпеку України. DW дізналася, скільки грошей на це витрачається і які програми діють.
У НАТО запевняють, що вже три роки, а саме з саміту в Уельсі, Альянс допомагає посилювати кібербезпеку України. DW дізналася, скільки грошей на це витрачається і які програми діють.
У НАТО запевняють, що вже 3 роки Альянс допомагає посилювати кібербезпеку України. DW дізналася, скільки грошей на це витрачається і які програми діють.
На урядових комп'ютерах Литви виявили російські шпигунські програми, заявив керівник Центру кібернетичної безпеки країни. Він упевнений, що спецслужби РФ намагаються проникнути у політичну сферу Литви.
Російська медіапродукція поступово зникає з українського телеефіру. Верховна Рада Україна обмежила максимально можливу частку російської продукції в ефірі українських телеканалів 30 відсотками часу.
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