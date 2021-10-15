Інформаційна безпека

Petya і НАТО: Альянс обіцяє посилювати кібербезпеку України (10.07.2017)

У НАТО запевняють, що вже 3 роки, а саме після саміту в Уельсі, Альянс допомагає посилювати кібербезпеку України. DW дізналася, скільки грошей на це витрачається і які програми діють.