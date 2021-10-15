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Інформаційна безпека

РНБО запровадила нові санкції за вибори в Криму і затвердила план оборони

РНБО запровадила нові санкції за вибори в Криму і затвердила план оборони 15.10.2021

В Україні додали 237 осіб до санкційного списку за причетність до російських виборів в анексованому Криму та голосування жителів Донбасу. Крім того, РБНО затвердила план оборони країни та дві стратегії.
Мінкульт України анонсував запуск центру протидії дезінформації

Мінкульт України анонсував запуск центру протидії дезінформації 19.02.2021

У мінкульті України вирішили активніше боротися з російськими фейками. Вже у березні має запрацювати центр протидії дезінформації, повідомив Олександр Ткаченко.

Службу безпеки Twitter очолив відомий хакер

Службу безпеки Twitter очолив відомий хакер 17.11.2020

Пейтер Затко, більше відомий як хакер Мадж, очолив службу безпеки Twitter. Улітку на сервіс соцмережі була здійснена атака, унаслідок якої зламали сторінки відомих людей, зокрема, Білла Гейтса й Ілона Маска.
Дослідники виявили незахищену базу даних з мільйоном відбитків пальців

Дослідники виявили незахищену базу даних з мільйоном відбитків пальців 14.08.2019

Відбитки пальців, фотографії та імена - виявлена двома ізраїльськими дослідниками незахищена база даних корейської компанії Suprema містила інформацію про сотні тисяч осіб, зокрема й у Європі.
З АП зникли сервери з секретною інформацією - Данилюк

З АП зникли сервери з секретною інформацією - Данилюк 28.05.2019

Олександр Данилюк заявив про зникнення з ситуаційної кімнати у адміністрації президента серверів з секретними даними.
Коментар: Байка про беззахисного юзера

Коментар: Байка про беззахисного юзера 05.01.2019

Хакерська атака на персональні дані німецьких політиків свідчить: захист даних - це постійний біг навипередки між хакерами та атакованими. І користувачі є не такими вже й беззахисними, вважає Константін Кляйн.

Блокування сайтів в Україні: інформаційна безпека за російським взірцем?

Блокування сайтів в Україні: інформаційна безпека за російським взірцем? 05.07.2018

Комітет Верховної Ради дав зелене світло законопроекту, який дозволяє правоохоронцям на 48 годин без рішення суду блокувати веб-сайти. Журналістські організації і правозахисники говорять про наступ на свободу слова.
Twitter закликав усіх користувачів змінити паролі

Twitter закликав усіх користувачів змінити паролі 04.05.2018

Twitter наголошує, що сам знайшов помилку та виправив її. Даних про витік паролів користувачів немає, зазначають у компанії.

Facebook, Microsoft і Ко домовилися протидіяти кібератакам

Facebook, Microsoft і Ко домовилися протидіяти кібератакам 17.04.2018

Понад 30 світових компаній домовилися спільно протидіяти кібератакам та зобов'язалися не допомагати урядам країн їх скоювати. За їхніми прогнозами, збитки від атак до 2022 року сягнуть позначки у 8 трильйонів доларів.
США і Великобритания застерігають світ щодо кібератаки з боку Росії

США і Великобритания застерігають світ щодо кібератаки з боку Росії 17.04.2018

Російські хакери готуються здійснити глобальну кібератаку, застерігають у Великобританії та США.
В іспанському уряді заявили про інтернет-маніпуляції Росії в Каталонії

В іспанському уряді заявили про інтернет-маніпуляції Росії в Каталонії 11.11.2017

Двоє міністрів уряду в Мадриді заявили про спроби інтернет-маніпуляцій та хакерського втручання з російського сегменту інтернету в кризу навколо Каталонії.

Petya і НАТО: Альянс обіцяє посилювати кібербезпеку України (10.07.2017) 10.07.2017

У НАТО запевняють, що вже 3 роки, а саме після саміту в Уельсі, Альянс допомагає посилювати кібербезпеку України. DW дізналася, скільки грошей на це витрачається і які програми діють.

НАТО посилює кібербезпеку України (відео)

НАТО посилює кібербезпеку України (відео) 30.06.2017

У НАТО запевняють, що вже три роки, а саме з саміту в Уельсі, Альянс допомагає посилювати кібербезпеку України. DW дізналася, скільки грошей на це витрачається і які програми діють.

Petya і НАТО: Альянс обіцяє посилювати кібербезпеку України (30.06.2017) 30.06.2017

У НАТО запевняють, що вже 3 роки Альянс допомагає посилювати кібербезпеку України. DW дізналася, скільки грошей на це витрачається і які програми діють.

Литва заявляє про виявлення шпигунських програм РФ на урядових комп’ютерах

Литва заявляє про виявлення шпигунських програм РФ на урядових комп’ютерах 22.12.2016

На урядових комп'ютерах Литви виявили російські шпигунські програми, заявив керівник Центру кібернетичної безпеки країни. Він упевнений, що спецслужби РФ намагаються проникнути у політичну сферу Литви.

Російські серіали, гудбай?

Російські серіали, гудбай? 23.05.2016

Російська медіапродукція поступово зникає з українського телеефіру. Верховна Рада Україна обмежила максимально можливу частку російської продукції в ефірі українських телеканалів 30 відсотками часу.
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