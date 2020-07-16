Службу безпеки Twitter очолив відомий хакер

Пейтер Затко, відомий під хакерським псевдонімом Мадж (Mudge), очолив службу безпеки сервісу мікроблогів Twitter. Про це в понеділок, 16 листопада, повідомило агентство Reuters. Затко вже прокоментував своє призначення, заявивши, що відповідатиме за "інформаційну безпеку", "цілісність платформи" і захист від "зловживань і маніпуляцій". Останнє місце роботи Затко - платіжний сервіс Stripe.

Наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років Затко був одним із найвідоміших хакерів у США і входив до угруповання "Культ мертвої корови" ("Cult of the Dead Cow"). На початку 1990-х він був одним із перших хакерів, хто встановив контакти з американським урядом і приватними компаніями, виступаючи від імені хакерської спільноти.

Читайте також: Соцмережі - меми як інструмент радикалізму в інтернеті

Атака на Twitter

У липні відбулася масштабна хакерська атака на Twitter. Були зламані сторінки декількох американських корпорацій і відомих людей, зокрема, Ілона Маска, Білла Гейтса, Джеффа Безоса, Уоррена Баффера і Джо Байдена. В опублікованих від імені цих людей повідомленнях хакери закликали переказувати їм кошти в криптовалюті на вказаний рахунок і обіцяли повернути суму в подвійному розмірі. Таким чином вони отримали понад 100 тисяч доларів.

У серпні звинувачення в атаці було пред'явлене трьом молодим людям віком від 17-ти до 22 років.