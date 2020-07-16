 Службу безпеки Twitter очолив відомий хакер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

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Службу безпеки Twitter очолив відомий хакер

Пейтер Затко, більше відомий як хакер Мадж, очолив службу безпеки Twitter. Улітку на сервіс соцмережі була здійснена атака, унаслідок якої зламали сторінки відомих людей, зокрема, Білла Гейтса й Ілона Маска.

Symbolbild | Twitter (imago-images/imagebroker/T. Jeager)

Пейтер Затко, відомий під хакерським псевдонімом Мадж (Mudge), очолив службу безпеки сервісу мікроблогів Twitter. Про це в понеділок, 16 листопада, повідомило агентство Reuters. Затко вже прокоментував своє призначення, заявивши, що відповідатиме за "інформаційну безпеку", "цілісність платформи" і захист від "зловживань і маніпуляцій". Останнє місце роботи Затко - платіжний сервіс Stripe.

Наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років Затко був одним із найвідоміших хакерів у США і входив до угруповання "Культ мертвої корови" ("Cult of the Dead Cow"). На початку 1990-х він був одним із перших хакерів, хто встановив контакти з американським урядом і приватними компаніями, виступаючи від імені хакерської спільноти.

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Атака на Twitter

У липні відбулася масштабна хакерська атака на Twitter. Були зламані сторінки декількох американських корпорацій і відомих людей, зокрема, Ілона Маска, Білла Гейтса, Джеффа Безоса, Уоррена Баффера і Джо Байдена. В опублікованих від імені цих людей повідомленнях хакери закликали переказувати їм кошти в криптовалюті на вказаний рахунок і обіцяли повернути суму в подвійному розмірі. Таким чином вони отримали понад 100 тисяч доларів.

У серпні звинувачення в атаці було пред'явлене трьом молодим людям віком від 17-ти до 22 років.

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