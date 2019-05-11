 Індія запроваджує ввізні мита на деякі товари зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2019

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Новини

Індія запроваджує ввізні мита на деякі товари зі США

У відповідь на скасування адміністрацією Дональда Трампа торговельних преференцій для Індії, уряд у Нью-Делі обклав ввізним митом деякі товари, котрі імпортуються зі США.

Торговельна війна між Індією та США

Уряд Індії оголосив запровадження підвищених ввізних мит на низку товарів та продуктів харчування, що ввозяться зі США. Оголошені напередодні торговельні обмеження набули чинності в неділю, 16 червня.

До 28 американських товарів, котрі обкладатимуться підвищеними митами, увійшли деякі сорти яблук, мигдаль, волоські горіхи, та низка інших видів сільськогосподарської продукції, передає агенція новин Reuters.

Цьому кроку передувало скасування з початку червня 2019 року адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа  спеціальних торговельних преференцій для імпорту з Індії в США. В рамах скасованих торговельних норм Індія мала право на безмитний експорт до США товарів на загальну суму 5,6 мільярда доларів США.

Важливий ринок для американських фермерів

Досі Індія вважалася одним із найважливіших ринків збуту американської сільськогосподарської продукції. Приміром, 2018 року ця азійська країна виявилася найбільшим імпортером американського мигдалю - загалом того року до Індії експортували мигдалю на 543 мільйони американських доларів. Це - понад половини всього обсягу експорту цього виду горіхів зі США, як зазначається в повідомленні міністерства торгівлі США, яке наводить Reuters.

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Нові 10-відсоткові ставки запровадженого США ввізного мита стосуватимуться китайських товарів на суму 200 мільярдів доларів. КНР у відповідь обкладає митами товари зі США на 60 мільярдів доларів. (24.09.2018)

Єврокомісія може запровадити торговельні обмеження в вигляді ввізних мит на американські продукти харчування, валізи, трактори, гелікоптери, відеоігри та інші товари. (17.04.2019)

В економіці Дональд Трамп робить ставку на гасло "Америка - передусім" і планує запровадження митних бар'єрів. Якщо його задум втілиться, це стане істотним ударом по глобальній економіці, застерігають експерти. (31.01.2017)

Водночас Індія посідає друге місце в світі за обсягами імпорту американських яблук. 2018 року до Індії зі США було експортовано яблук на суму 142 мільйони доларів США.

Ще в червні минулого року уряд у Нью-Делі повідомив про намір підвищити мита на деякі американські товари у відповідь на запровадження Вашингтоном підвищених ввізних мит на сталь та алюміній з Індії - на 25 і на десять відсотків. Однак у Нью-Делі сподівалися домовитися з американською стороною, тож остаточне рішення щодо цього постійно відкладали.

Загалом уряд Індії розраховує отримати від запроваджених заходів близько 217 мільйонів доларів, повідомляють місцеві ЗМІ.

Протягом 2017-2018 років Індія щороку експортувала до США товарів на загальну суму близько 48 мільярдів американських доларів. Натомість імпорт зі США до Індії не перевищував 27 мільярдів доларів, нагадує агенція новин dpa. Високий торговельний дефіцит у двосторонній торгівлі з Індією постійно критикував президент США Дональд Трамп.

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