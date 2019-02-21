 Індекс ″Східного партнерства″: Україна - лідер за зближенням з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2019

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Новини

Індекс "Східного партнерства": Україна - лідер за зближенням з ЄС

У Брюсселі представили індекс "Східного партнерства", який оцінює успіхи шести сусідів ЄС у демократичних реформах, впровадженні європейських норм і зв'язках з економікою і громадянами Євросоюзу.

Прапори України та ЄС

Україна та Грузія - лідери серед шести країн "Східного партнерства" за демократичними реформами та євроінтеграцією. Це випливає з "Індексу "Східного партнерства-2017", який представив у вівторок, 26 лютого, Форум громадянського суспільства "Східного партнерства" у Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"На жаль, ми не можемо сказати, що реформи просуваються як слід, якщо ми говоримо в цілому про шість країн "Східного партнерства" (...) Але є підстави для оптимізму та є низка історій успіху", - зазначила Анастасія Ісмаілова з постійного представництва Литви при ЄС, де результати індексу були представлені. Зокрема, в індексі вказується, що найгірші показники демократії в Білорусі та Азербайджані. Тоді як Україна та Молдова пасуть задніх з бізнес-клімату.

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Міністри закордонних справ "Східного партнерства" ЄС, зокрема України, радилися на засіданні в Люксембургу про те, як скоротити плату за роумінг, побудувати 5000 кілометрів шляхів і зупинити "відтік мізків" на Захід. (16.10.2018)

Індекс охоплює два виміри. Перший з них - зближення з ЄС - оцінює, як кожна з країн переймає норми ЄС і міжнародні стандарти. Лідером тут є Україна (індекс 0,73). За нею йдуть Вірменія (0,66), Молдова (0,65), Грузія (0,64), Азербайджан (0,56) та Білорусь (0,52). Це вимір демонструє, наскільки демократія відповідає міжнародним стандартам, як впроваджуються норми ЄС і наскільки країн досягають цілей сталого розвитку. За двома першими аспектами Україна також лідирує. А ось у сталому розвитку вона на третьому місці після Азербайджану та Білорусі.

Другий вимір демонструє, наскільки тісно кожна з країн зв'язана з ЄС. Йдеться про зв'язки між урядами, в економіці та серед громадян. Тут на першому місці Грузія та Молдова - індекс 0,71. Далі йдуть Україна (0,66), Вірменія (0,50), Азербайджан (0,47) та Білорусь (0,45). При цьому Україна аж на четвертому місці за зв'язками між громадян. Представники Форуму громадянського суспільства пояснюють це в першу чергу незначною кількістю стипендій для студентських і наукових обмінів - їх приблизно стільки ж, скільки для Молдови та Грузії, хоча ці країни набагато менші за населенням.

Форум об'єднує організації громадянського суспільства з країн "Східного партнерства" та з ЄС. Він щороку видає індекс, починаючи з 2011-го. Нагадаємо, Євросоюз запустив "Східне партнерство" у 2009 році як програму для співпраці зі своїми шістьма східними сусідніми країнами.

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