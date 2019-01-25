 Індекс сприйняття корупції-2018: Україна піднялася, але без прориву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Індекс сприйняття корупції-2018: Україна піднялася, але без прориву

За підрахунками експертів Transparency International, Україна у 2018 році дещо покращила свої позиції у світовому "Індексі сприйняття корупції". Торік країна посіла 120-те місце із 180 країн.

У Індексы сприйняття корупції Україна незначно покращила власні позиції

У Індексы сприйняття корупції Україна незначно покращила власні позиції

Україна на десять сходинок покращила свої позиції у світовому "Індексі сприйняття корупції" за 2018 рік (Corruption Perceptions Index 2018), який був оприлюднений міжнародною неприбутковою антикорупційною організацією Transparency International (TI) у вівторок, 29 січня.

Індекс є оцінкою від 0 (дуже високий рівень корупції) до 100 (вкрай низький рівень корупції). Згідно з рейтингом, Україна отримала 32 бали та посіла 120-те місце серед 180 країн. Для порівняння, роком раніше український результат був скромнішим - 30 балів і 130 місце, а за підсумками 2016 року Україна отримала від експертів TI 29 балів. У 2018 році поруч з Україною з аналогічною кількістю балів розташувалися Ліберія, Малаві та Малі. Як і роком раніше, за винятком Росії (28 балів),  у рейтингу TI Україна оцінена як найкорумпованіша країна Європи.

DW.COM

В Індексі сприйняття корупції Transparency International за 2015 рік Україна посіла 130 місце зі 168. Експерти закликають уряд, парламент і президента забезпечити роботу антикорупційних органів. (27.01.2016)

У світовому Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2016 рік Україна отримала 29 балів зі 100 можливих. Це на два бали більше за торішній показник, але не вказує на серйозний прорив у боротьбі з явищем корупції. (25.01.2017)

Хоча в останні роки Україна покращує позиції у світовому індексі сприйняття корупції, українська влада ігнорує значну кількість рекомендацій укладачів рейтингу. (29.01.2019)

Україна на два бали покращила свій імідж в індексі сприйняття корупції Transparency International. Після Революції гідності очікування були більшими, зауважив у розмові з DW директор TI Україна Андрій Боровик. (29.01.2019)

Очолюють Індекс сприйняття корупції від Transparency International Данія (88 балів), Нова Зеландія (87) та Фінляндія (85). Тоді як найбільш корумпованими країнами світу названі Сомалі (10), Південний Судан (13) та Сирія (13).

Прогрес - "набагато менший, ніж були очікування"

Як пояснив у інтерв'ю DW виконавчий директор українського офісу Transparency International Андрій Боровик, нинішній прогрес України у два бали зумовлений поліпшенням роботи між державою і бізнесом, ухваленням закону про антикорупційний суд. "Наприклад, електронне відшкодування ПДВ, яке було зроблене ще за минулого міністра. Також я думаю, що вплинула така система, як ProZorro", - зазначив він.

Утім, Боровик наголосив, що продемонстрований цього року прогрес є "набагато меншим, ніж були очікування після Революції гідності". "Загалом ми додали з часів революції п'ять балів. Звісно, всім би хотілося, аби все відбувалося швидше. І, як на мене, якби було більше політичної волі, то ми могли б і за один рейтинг підніматися на п'ять-шість балів. Такі приклади в рейтингу є", - зауважив Боровик.

Дивитись відео 03:29
Now live
03:29 хв

Фактчек DW: Україна в міжнародних рейтингах - краща серед гірших? (17.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Україна в міжнародних рейтингах - краща серед гірших? (17.12.2018)  

Також за темою

Symbolbild: Korruption

Прогрес і втрачені можливості: про що свідчить Індекс сприйняття корупції-2018 29.01.2019

Хоча в останні роки Україна покращує позиції у світовому індексі сприйняття корупції, українська влада ігнорує значну кількість рекомендацій укладачів рейтингу.

Symbolbild: Korruption

Директор TI Україна: На сприйняття корупції впливає безкарність "великої риби" 29.01.2019

Україна на два бали покращила свій імідж в індексі сприйняття корупції Transparency International. Після Революції гідності очікування були більшими, зауважив у розмові з DW директор TI Україна Андрій Боровик.

Ukraine Kiew PK Präsident Petro Poroschenko

Порошенко: Антикорупційний суд буде створено в лютому 24.01.2019

Наступного місяця в Україні буде завершено створення Вищого антикорупційного суду, заявив президент Петро Порошенко. З конкурсу на посаду суддів виключено ще дев'ятьох сумнівних кандидатів.

Реклама

Докладно

Україна досі має великі проблеми з корупцією, констатує TI

Прогрес і втрачені можливості України у боротьбі з корупцією

Українська влада ігнорує значну кількість рекомендацій укладачів індексу сприйняття корупції. 

Нафтогаз готовий скоротити позовні вимоги в обмін на довгостроковий транзит газу

Розгляд нового позову "Нафтогазу" до "Газпрому" у Стокгольмі

Стокгольмський арбітраж розпочав засідання за другим позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  