Індекс сприйняття корупції-2018: Україна піднялася, але без прориву

Україна на десять сходинок покращила свої позиції у світовому "Індексі сприйняття корупції" за 2018 рік (Corruption Perceptions Index 2018), який був оприлюднений міжнародною неприбутковою антикорупційною організацією Transparency International (TI) у вівторок, 29 січня.

Індекс є оцінкою від 0 (дуже високий рівень корупції) до 100 (вкрай низький рівень корупції). Згідно з рейтингом, Україна отримала 32 бали та посіла 120-те місце серед 180 країн. Для порівняння, роком раніше український результат був скромнішим - 30 балів і 130 місце, а за підсумками 2016 року Україна отримала від експертів TI 29 балів. У 2018 році поруч з Україною з аналогічною кількістю балів розташувалися Ліберія, Малаві та Малі. Як і роком раніше, за винятком Росії (28 балів), у рейтингу TI Україна оцінена як найкорумпованіша країна Європи.

Очолюють Індекс сприйняття корупції від Transparency International Данія (88 балів), Нова Зеландія (87) та Фінляндія (85). Тоді як найбільш корумпованими країнами світу названі Сомалі (10), Південний Судан (13) та Сирія (13).

Прогрес - "набагато менший, ніж були очікування"

Як пояснив у інтерв'ю DW виконавчий директор українського офісу Transparency International Андрій Боровик, нинішній прогрес України у два бали зумовлений поліпшенням роботи між державою і бізнесом, ухваленням закону про антикорупційний суд. "Наприклад, електронне відшкодування ПДВ, яке було зроблене ще за минулого міністра. Також я думаю, що вплинула така система, як ProZorro", - зазначив він.

Утім, Боровик наголосив, що продемонстрований цього року прогрес є "набагато меншим, ніж були очікування після Революції гідності". "Загалом ми додали з часів революції п'ять балів. Звісно, всім би хотілося, аби все відбувалося швидше. І, як на мене, якби було більше політичної волі, то ми могли б і за один рейтинг підніматися на п'ять-шість балів. Такі приклади в рейтингу є", - зауважив Боровик.