Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Андрій Боровик

Андрій Боровик - експерт з питань антикорупційної політики. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Боровик".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Експерти про корупцію на тлі війни: Великі гроші несуть великі ризики

Експерти про корупцію на тлі війни: Великі гроші несуть великі ризики 12.07.2022

П'ятий місяць триває війна РФ проти України. А Києву знову дорікнули зволіканням з боротьбою з корупцією. Експерти про ризики для подолання проблеми на тлі війни.
Transparency: Негативні тенденції у боротьбі з корупцією в Україні відобразяться вже в наступному рейтингу

Transparency: Негативні тенденції у боротьбі з корупцією в Україні відобразяться вже в наступному рейтингу 28.01.2021

Україна за 2020 рік покращила показники в "Індексі сприйняття корупції", але в ньому не були враховані резонансні рішення КСУ. DW поговорила з виконавчим директором "Transparency International Україна" Андрієм Боровиком.
Директор TI Україна: На сприйняття корупції впливає безкарність великої риби

Директор TI Україна: На сприйняття корупції впливає безкарність "великої риби" 29.01.2019

Україна на два бали покращила свій імідж в індексі сприйняття корупції Transparency International. Після Революції гідності очікування були більшими, зауважив у розмові з DW директор TI Україна Андрій Боровик.
Прогрес і втрачені можливості: про що свідчить Індекс сприйняття корупції-2018

Прогрес і втрачені можливості: про що свідчить Індекс сприйняття корупції-2018 29.01.2019

Хоча в останні роки Україна покращує позиції у світовому індексі сприйняття корупції, українська влада ігнорує значну кількість рекомендацій укладачів рейтингу.
Індекс сприйняття корупції-2018: Україна піднялася, але без прориву

Індекс сприйняття корупції-2018: Україна піднялася, але без прориву 29.01.2019

За підрахунками експертів Transparency International, Україна у 2018 році дещо покращила свої позиції у світовому "Індексі сприйняття корупції". Торік країна посіла 120-те місце із 180 країн.