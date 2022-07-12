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Андрій Боровик - експерт з питань антикорупційної політики. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Боровик".
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Україна за 2020 рік покращила показники в "Індексі сприйняття корупції", але в ньому не були враховані резонансні рішення КСУ. DW поговорила з виконавчим директором "Transparency International Україна" Андрієм Боровиком.