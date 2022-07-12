Андрій Боровик

Transparency: Негативні тенденції у боротьбі з корупцією в Україні відобразяться вже в наступному рейтингу

Україна за 2020 рік покращила показники в "Індексі сприйняття корупції", але в ньому не були враховані резонансні рішення КСУ. DW поговорила з виконавчим директором "Transparency International Україна" Андрієм Боровиком.