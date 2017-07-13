Інвестиції в технологічну інфраструктуру Африки. Китай уже всіх обігнав?

Сполучені Штати Америки попереджають: технології, розроблені китайськими компаніями на кшталт Huawei та ZTE, можуть становити ризик для національної безпеки. Вашингтон стверджує, що пристрої, які працюють на китайському програмному забезпеченні, можуть бути використані Пекіном для шпигунства. Ця світова кампанія американців з ініціювання заборони доступу китайським технологічним фірмам на ринки різних країн викликала неабиякі дебати в Європі та інших регіонах. Але країни Африки здебільшого ігнорують заклики американців.

Цифровий шовковий шлях до Африки

Китайські інвестицій в інформаційно-комунікаційну інфраструктуру Африки продовжують набирати обертів. У декількох африканських країнах технології, "вироблені в Китаї", вже стали основою мережевої інфраструктури навіть без відома мільйонів її користувачів.

"Багато африканських споживачів і гадки не мають про те, що технологічна інфраструктура, якою вони користуються, створена Китаєм", - зазначає професор Вітватерсрандського університету в Південно-Африканській Республіці Іджиніо Гальярдоне.

Китайські компанії - на кшталт Huawei, ZTE та China Telecom - стоять за ключовими системами нової інформаційно-комунікаційної інфраструктури в Африці. Більше того, вони є провайдерами наступного покоління технологій у регіоні.

Пекін відреагував на потребу

Протягом останнього десятиліття африканські країни збільшували свою залежність від Пекіна, звертаючись до Китаю за допомогою у розбудові та розширенні їхньої цифрової інфраструктури. Але це тільки одна з причин того, що нинішні попередження Вашингтона залишаються непочутими. "Проблема в тому, що американці не пропонують альтернативи, - пояснює засновник інформаційного порталу The China Africa Project Ерік Оландер. - США не кажуть: не використовуйте Huawei, ось вам мільярд доларів, підіть купіть мережу в Alcatel, Ericsson або Cisco".

Зв'язок та інтернет залишаються дуже дорогими для середньостатистичного африканця

Країни Африки не мали підтримки західних урядів під час розбудови своєї технологічної інфраструктури. Західні донори розповідали про важливість доступу до інтернету для розвитку, але не були готові надати допомогу для побудови цифрової інфраструктури, зазначає професор Гальярдоне. "Наприклад, у Руанді не тільки Китай, а й Південна Корея суттєво підтримала впровадження 4G інтернету, тоді як західні донори стверджували, що не вбачають в цьому необхідності".

Небажання західних країн підтримати розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в Африці залишило вікно можливостей відкритим для Китаю.

Китайські технології - привід для занепокоєння

Середньостатистичного жителя Африки те, звідки походить мережева інфраструктура, якою він користується, турбує в останню чергу. За даними міжнародної ініціативи за зниження вартості доступу до інтернету Alliance for Affordable Internet, один гігабайт даних в Африці коштує в середньому вісім відсотків від місячного доходу людини на континенті. Це набагато більше, ніж в Америці та Азії. Більшість африканців прагнуть просто мати доступ до інтернету за нижчими цінами.

Але у той час, як китайські технології допомагають країнам Африки побудувати їхню мережеву інфраструктуру, стурбованість експертів зростає через те, що, за їхніми словами, африканські країни можуть скопіювати китайську модель інтернет-цензури. "Занепокоєння виникає тоді, коли надзвичайно складні та прогресивні технології стають доступними урядам, які відомі своїми порушеннями у сфері прав людини", - зазначає директор відділу досліджень у сфері демократії та технологій Freedom House Адріан Шабаз.

В Африці більшість проектів із впровадження технології "розумного міста", які фінансуються Китаєм або залучають китайські компанії, спрямовані на те, щоб зробити міста безпечнішими за допомогою систем спостереження. Але нічого не відомо про можливості використання цих систем проти тих, хто, наприклад, не погоджується з політикою уряду. "Надання більшого доступу до інтернету і надання більшої свободи в інтернеті - це різні речі", - зазначає Адріан Шабаз.

Студенти підключаються до мережі WiFi біля супермаркету в Йоганнесбурзі, ПАР

"Двері досі відчинені"

Неурядова організація Freedom House проводить щорічні дослідження рівня свободи у країнах світу. За результатами цих досліджень, більшість країн Африки належать до категорії "невільні" навіть попри зростання показників доступу до інтернету. Це може бути перешкодою у залученні західних інвестицій. Як зазначають експерти, багато із західних інвесторів не схильні до ведення бізнесу у непрозорих умовах через моральні та правові наслідки, з якими вони можуть зіткнутися.

Але незважаючи на обмежену присутність західних технологічних компаній в Африці, деякі з них все ж поступово запускають нові об'єкти у цьому регіоні. Нещодавно Google відкрив першу в Африці лабораторію штучного інтелекту в столиці Гани Аккрі, а Microsoft відкрив свої перші на континенті центри обробки даних (дата-центри) у Південно-Африканській Республіці.

"Я вважаю, що двері досі відчинені і все насправді залежить від спроможності кожного гравця бачити ніші та можливості, які ніхто ще не використовував", - додає Іджиніо Гальярдоне. Але у той час, як для західних компаній двері лише прочинені, надана Китаєм фінансова підтримка дозволяє урядам африканських країн тримати свої двері для китайських партнерів відкритими навстіж.