 Інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2019

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Новини

Інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 20 травня.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

DW.COM

Володимир Зеленський звинуватив український парламент у затягуванні призначення дати його інавгурації та порівняв Петра Порошенка з туристом, який вдається до дрібних крадіжок в готелі. (10.05.2019)

Українці дізнаються про позицію новообраного президента України щодо можливості розпуску парламенту лише з отриманням ним повноважень, заявив Володимир Зеленський. (04.05.2019)

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського на 20 травня. Відповідну постанову в четвер, 16 травня, підтримали 315 народних депутатів, повідомляє агентство "Інтерфакс-України".

Урочисте засідання Верховної Ради, присвячене складенню присяги Зеленським, розпочнеться о 10-й годині понеділка, 20 травня, в сесійній залі парламенту. Нагадаємо, що раніше Зеленський закинув депутатам те, що вони бояться розпуску парламенту та затягують призначення дати інавгурації. Він вимагав призначити дату його інавгурації на 19 травня.

Другий тур виборів президента України відбувся 21 квітня, а 30 квітня Центральна виборча комісія України офіційно оголосила, що в другому турі Зеленський набрав 73,22 відсотка голосів виборців та обраний на посаду президента.

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