 Імпічмент Трампа: Палата представників схвалила передачу документів в Сенат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2020

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Імпічмент Трампа: Палата представників схвалила передачу документів в Сенат

Члени Палати представників США підтримали передачу в Сенат документів в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

Члени Палати представників США підтримали передачу документів в рамках імпічменту Дональда Трампа в Сенат

Члени Палати представників США підтримали передачу документів в рамках імпічменту Дональда Трампа в Сенат

У Палаті представників США у середу, 15 січня, проголосували за передачу в Сенат документів у рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Відповідну пропозицію підтримали 228 членів Палати представників і 193 проголосували проти, передає агенція AFP.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі перед голосуванням заявила, що воно є "не політичним, не партійним, а патріотичним".

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У Палаті представників США голосуватимуть за передачу до Сенату статей обвинувачення, висунутих проти Дональда Трампа. Голосування має відбутися у середу, 15 січня. (14.01.2020)

Палата представників США підтримала початок процедури імпічменту Дональда Трампа. Він став третім президентом США, якому було проголошено імпічмент. Трамп назвав його "маршем самогубств" і додав, що він "не переживає". (19.12.2019)

Раніше цього дня вона оголосила імена сімох "менеджерів імпічменту" Дональда Трампа. Вони - конгресмени і представники Демократичної партії, які виконуватимуть роль прокурорів під час слухань стосовно Трампа у Сенаті.

Нагадаємо, до скандалу в США призвела телефонна розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син ймовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Йдеться про обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, як відзначають оглядачі, позбавлення Трампа посади президента вважається малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп. 

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