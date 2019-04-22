 Імпорт скрапленого газу із США до Євросоюзу зріс на 272 відсотки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2019

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Новини

Імпорт скрапленого газу із США до Євросоюзу зріс на 272 відсотки

Євросоюз за останні дев'ять місяців збільшив імпорт скрапленого природного газу із США на 272 відсотки, отримавши за цей період з-за океану 10,4 мільярда кубометрів газу.

Танкер зі скрапленим газом у порту Роттердама

Танкер зі скрапленим газом у порту Роттердама

Імпорт американського скрапленого природного газу (СПГ) до Європейського Союзу істотно зріс за останні дев'ять місяців. У четвер, 2 травня, у Європейській Комісії повідомили про зростання імпорту на 272 відсотки з липня 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, пише агенція dpa.

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Загалом за дев'ять місяців Євросоюз отримав 10,4 мільярда кубометрів скрапленого газу із США. Нагадаємо, що в липні 2018 року американський президент Дональд Трамп і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер досягли одразу декількох домовленостей, серед яких була й обіцянка Європейського Союзу збільшити імпорт американського скрапленого газу. Згадані домовленості сторони уклали з метою вирішення торговельного конфлікту між ЄС та США.

Утім, частка американського блакитного палива на європейському ринку відносно невелика. Щороку Європейський Союз споживає понад 400 мільярдів кубометрів газу, і скраплений газ із США складає лише 13,4 відсотка від цього обсягу.

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