Іловайський котел: що вимагають вже від нової влади через 5 років після трагедії (відео)

У документальному проекті AFTERILOVAISK зібрано фото та відеоспогади свідків і бійців, які вижили в іловайському котлі. За словами керівника проекту Макса Левіна, це важливо пережити. "Мої друзі кажуть, що не можуть дивитися, бо боляче. Але поки ми цього не прослухаємо, не проживемо очима цих хлопців - ми не відпустимо цю історію. Це не буде уроком для нас", - вважає фотограф. Макс не намагається показати, хто винний в Іловайському котлі. Через доволі різні спогади військових висновки може зробити сам глядач. Втім, фотограф, що чудом вирвався з оточення, хотів би нарешті почути всю правду про ті події.