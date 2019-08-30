 Іловайський котел: що вимагають вже від нової влади через 5 років після трагедії (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.08.2019

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Політика й суспільство

Іловайський котел: що вимагають вже від нової влади через 5 років після трагедії (відео)

Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?

Бої під Іловайськом у серпні 2014 року

Бої під Іловайськом у серпні 2014 року

У документальному проекті AFTERILOVAISK зібрано фото та відеоспогади свідків і бійців, які вижили в іловайському котлі. За словами керівника проекту Макса Левіна, це важливо пережити. "Мої друзі кажуть, що не можуть дивитися, бо боляче. Але поки ми цього не прослухаємо, не проживемо очима цих хлопців - ми не відпустимо цю історію. Це не буде уроком для нас", - вважає фотограф. Макс не намагається показати, хто винний в Іловайському котлі. Через доволі різні спогади військових висновки може зробити сам глядач. Втім, фотограф, що чудом вирвався з оточення, хотів би нарешті почути всю правду про ті події. 

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Дослідницька група з Великобританії задокументувала докази російського військового втручання у боях за Іловайськ, повідомляє The Guardian. Їх мають намір використати в ЄСПЛ. (18.08.2019)  

ООН: Під Іловайськом усі сторони конфлікту порушували права людини

В ООН закликають Україну ратифікувати Римський статут і внести зміни до Кримінального кодексу, які дадуть змогу здійснювати кримінальне переслідування міжнародних злочинів на національному рівні. (09.08.2018)  

"Іловайський котел": що обурює свідків трагедії три роки потому? (відео)

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Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?

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