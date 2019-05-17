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Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов - російський опозиційний політик.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ілля Пономарьов". Ілля Пономарьов є російським опозиційним політиком. Він був депутатом Державної Думи Росії. 20 березня 2014 року Ілля Пономарьов був єдиним у Державній Думі Росії депутатом, хто проголосував проти ратифікації Договору про анексію Криму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сестра Сенцова та екс-депутат Держдуми отримали громадянство України

Сестра Сенцова та екс-депутат Держдуми отримали громадянство України 17.05.2019

Про те, що відповідні укази в останній робочий день своєї каденції підписав президент України Петро Порошенко, повідомили самі Каплан та Пономарьов.

Суд над Януковичем: найважливіші свідчення (16.02.2018) 16.02.2018

Жорстка посадка гелікоптера Путіна, російські диверсанти на Майдані, слабкість української армії та погрози Кремля - підбірка DW важливих нових свідчень на суді над Януковичем.

Мінськ-2: перспектив зупинки війни на Донбасі не видно

Мінськ-2: перспектив зупинки війни на Донбасі не видно 13.02.2018

І через три роки після підписання "Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод" війна на Донбасі триває. Сторони звинувачують одна одну в зриві домовленостей.

Ілля Пономарьов: Щоб вийти на замовника вбивства Вороненкова, треба допитати організатора

Ілля Пономарьов: Щоб вийти на замовника вбивства Вороненкова, треба допитати організатора 09.10.2017

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів DW про те, хто і чому міг бажати усунення Дениса Вороненкова після його втечі до України.

Ілля Пономарьов: вбивство Вороненкова схоже на справу Литвиненка (24.03.2017) 24.03.2017

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, на зустріч з яким йшов застрелений у Києві Денис Вороненков, вважає, що Кремль зводить рахунки. Розслідування не просунеться далі доведення причетності російських спецслужб, вважають в оточенні вбитого політика.

Ілля Пономарьов: Вороненков мав багато інформації про генералів ФСБ

Ілля Пономарьов: Вороненков мав багато інформації про генералів ФСБ 24.03.2017

Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який мешкає в Києві, вважає, що за вбивством Дениса Вороненкова стоять спецслужби РФ. В інтерв'ю DW Пономарьов виклав власну версію злочину.

Радник глави МВС України: Вороненкова убив агент російських спецслужб

Радник глави МВС України: Вороненкова убив агент російських спецслужб 24.03.2017

Поліція розшукує людину, яка підвезла кілера до місця злочину. Радник глави МВС України Антон Геращенко заявив, що вбивця був агентом російських спецслужб.
Фоторепортаж: У Києві кілер застрелив російського екс-депутата Вороненкова

Фоторепортаж: У Києві кілер застрелив російського екс-депутата Вороненкова 23.03.2017

У Києві вбито екс-депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова. Він переїхав до України з Росії восени 2016 року. Ми зібрали найцікавіші факти про політика.
Держдума РФ позбавила мандата депутата, який голосував проти анексії Криму

Держдума РФ позбавила мандата депутата, який голосував проти анексії Криму 10.06.2016

Державна Дума Росії позбавила повноважень депутата від "Справедливої Росії" Іллі Пономарьова, який 2014 року проголосував проти анексії Криму. Раніше його позбавили імунітету й оголосили в міжнародний розшук.
Адвокат: Противника анексії Криму в Держдумі оголосили в міжнародний розшук

Адвокат: Противника анексії Криму в Держдумі оголосили в міжнародний розшук 16.07.2015

За словами адвоката депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, розшук необхідний для того, аби принаймні заочно заарештувати політика.
Ілля Пономарьов: Мене позбавили недоторканності під тиском Кремля

Ілля Пономарьов: Мене позбавили недоторканності під тиском Кремля 08.04.2015

Депутат Держдуми Ілля Пономарьов в інтерв'ю DW розповів, що відчуває після рішення колег позбавили його імунітету і чому не шукатиме політичного притулку за кордоном.
У Росії позбавили недоторканності депутата, який голосував проти анексії Криму

У Росії позбавили недоторканності депутата, який голосував проти анексії Криму 07.04.2015

Депутати Держдуми РФ майже одноголосно позбавили депутатської недоторканності Іллю Пономарьова та дали згоду на порушення проти нього кримінальної справи. Пономарьов перебуває в екзилі у США.
В Росії хочуть позбавити недоторканності депутата, який голосував проти анексії Криму

В Росії хочуть позбавити недоторканності депутата, який голосував проти анексії Криму 26.03.2015

В Росії хочуть позбавити депутатської недоторканності єдиного депутата Держдуми, який проголосував проти анексії Криму 2014 року. Іллі Пономарьову закидають розкрадання коштів у сумі 22 мільйонів рублів.
Ілля Пономарьов - російський депутат-бунтар

Ілля Пономарьов - російський депутат-бунтар 09.05.2014

Депутати Держдуми РФ проголосували у березні в Москві за анексію українського Криму. Лише один був проти - Ілля Пономарьов. Тепер російський політик має чимало ворогів, у тому числі, у власній партії.