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Ілля Пономарьов - російський опозиційний політик.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ілля Пономарьов". Ілля Пономарьов є російським опозиційним політиком. Він був депутатом Державної Думи Росії. 20 березня 2014 року Ілля Пономарьов був єдиним у Державній Думі Росії депутатом, хто проголосував проти ратифікації Договору про анексію Криму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, на зустріч з яким йшов застрелений у Києві Денис Вороненков, вважає, що Кремль зводить рахунки. Розслідування не просунеться далі доведення причетності російських спецслужб, вважають в оточенні вбитого політика.
В Росії хочуть позбавити депутатської недоторканності єдиного депутата Держдуми, який проголосував проти анексії Криму 2014 року. Іллі Пономарьову закидають розкрадання коштів у сумі 22 мільйонів рублів.