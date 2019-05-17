Ілля Пономарьов - російський опозиційний політик.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ілля Пономарьов". Ілля Пономарьов є російським опозиційним політиком. Він був депутатом Державної Думи Росії. 20 березня 2014 року Ілля Пономарьов був єдиним у Державній Думі Росії депутатом, хто проголосував проти ратифікації Договору про анексію Криму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.