Ізраїль та ОАЕ домовилися встановити дипломатичні відносини

Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати в четвер, 13 серпня, домовилися про встановлення дипломатичних відносин. Про це першим повідомив президент США Дональд Трамп, який опублікував на Twitter заяву двох країн. США були посередником у переговорах між ОАЕ та Ізраїлем.
ОАЕ стануть третьою арабською країною та першою країною Перської затоки, яка встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем. "Тепер, коли крига скресла, я очікую, що більше арабських та мусульманських країн підуть шляхом Об'єднаних Арабських Еміратів", - завив Трамп.
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Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав цей день "історичним" для Ізраїлю. Натомість, як заявили представники ОАЕ, в рамках угоди Ізраїль відмовився від подальшої анексії палестинських земель. Утім, одна з представниць Палестинських територій, Ханан Ашраві, вже обвинуватила ОАЕ в "нормалізації" відносин з Ізраїлем. Згодом Нетаньяху заявив, що Ізраїль не відмовиться від своїх планів анексії палестинських територій "з узгодженням зі США".
Як повідомило міністерство закордонних справ ОАЕ, в наступні тижні делегації Ізраїлю та ОАЕ мають зустрітися та укласти низку двосторонніх угод, зокрема щодо енергетики, туризму, інвестицій, безпеки, технологій та прямого авіасполучення між країнами.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Місто майбутнього у пустелі (Неом, Саудівська Аравія)
Неом стане найбезпечнішим, найефективнішим і найсучаснішим містом у світі, обіцяє влада Саудівської Аравії. 500 мільярдів доларів США інвестують у нову спеціальну економічну зону у Червоному морі. Екологічно чисте місто високих технологій існуватиме на основі окремого закону та надаватиме робочі місця молоді. Першу фазу його будівництва мають завершити до 2025 року.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Зелене місто-привид (Масдар-сіті, Абу-Дабі)
Екологічне та високотехнологічне місто Масдар в Об'єднаних Арабських Еміратах мало бути готовим до 2016 року. Однак в процесі будівництва відмовилися від концепції міста без викидів, а завершення робіт перенесли на 2030 рік. Міжнародне агентство з відновлюваної енергії IRENA та компанії на кшталт Siemens там уже представлені, однак мешканців у місті поки що немає.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Монгольське еко-місто (Мідар-сіті, Монголія)
Монгольська столиця задихається від смогу та великої кількості транспорту. Щоб виправити ситуацію, на південь від Улан-Батора планують побудувати нове місто - Мідар. Згідно з планом німецького архітектора Штефана Шміца, до 2030 року у цьому екологічно чистому місті мають мешкати 90 тисяч людей, а пізніше - до 300 тисяч. А символом міста має стати найбільша у світі статуя Будди.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Нове портове місто (Лінганг Нью Сіті, Китай)
Новий комерційний центр - Лінганг Нью Сіті - будують поблизу китайського мегаполіса Шанхаю. Місто розробило архітекторське бюро Gerkan, Marg & Partner з Гамбурга. За задумом, це має бути сучасне, зручне для життя і соціальної активності місто для 800 тисяч людей. Роботу тут пропонуватимуть у сфері hi-tech-досліджень, у порту Яншань та зоні вільної торгівлі, яка прилягає до порту.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Розумне місто (Сонгдо, Південна Корея)
Шість квадратних кілометрів суходолу були насипані у морі для побудови південнокорейського міста Сонгдо. Воно претендує на звання найрозумнішого міста у світі. Сонгдо вже має 100 тисяч жителів. Транспортний трафік, робота поліції, приватні будинки - усе місто підключене до цифрової мережі та обладнане камерами та сенсорами.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Манхеттен в Африці (Еко Атлантік Сіті, Нігерія)
Неподалік від найбільшого міста Нігерії Лагоса земснаряди намивають ґрунт для побудови розкішного фінансового центру та життя щонайменше 250 тисяч людей. У місті Еко Атлантік Сіті зведуть торгові центри, хмарочоси і порти для яхт. Для Африки - безпрецедентний амбітний проект. У Нігерії понад половина населення живе за межею бідності. Критики вбачають у новому місті безпечний притулок для багатих.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Білл Гейтс Сіті (Бельмонт-Смарт-Сіті, США)
За інформацією з офіційної сторінки проекту, за планами побудови Бельмонт-Смарт-Сіті у штаті Арізона стоїть засновник Microsoft Білл Гейтс. Смарт-Сіті, розраховане на 200 тисяч жителів, зведуть за 70 кілометрів від міста Фенікс. Тут втілять у життя проекти Smart Home, Smart Work та Smart City. Утім, грандіозний задум ще на початковій стадії.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Гугл-місто (Квейсайд, Торонто, Канада)
Холдинг Alphabet, якому належить Google, будує новий житловий квартал у канадському місті Торонто. Планується, що близько десяти тисяч осіб насолоджуватимуться життям тут без смогу, сміття та дорожніх заторів. Натомість, як і потребують вимоги часу, місто буде обладнане розумними цифровими технологіями, які збиратимуть великі масиви даних про мешканців "Квейсайду Торонто".
Автор: Гелле Єппесен, Михайло Малий