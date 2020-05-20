Ізраїль та ОАЕ домовилися встановити дипломатичні відносини

Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати в четвер, 13 серпня, домовилися про встановлення дипломатичних відносин. Про це першим повідомив президент США Дональд Трамп, який опублікував на Twitter заяву двох країн. США були посередником у переговорах між ОАЕ та Ізраїлем.

ОАЕ стануть третьою арабською країною та першою країною Перської затоки, яка встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем. "Тепер, коли крига скресла, я очікую, що більше арабських та мусульманських країн підуть шляхом Об'єднаних Арабських Еміратів", - завив Трамп.

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Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав цей день "історичним" для Ізраїлю. Натомість, як заявили представники ОАЕ, в рамках угоди Ізраїль відмовився від подальшої анексії палестинських земель. Утім, одна з представниць Палестинських територій, Ханан Ашраві, вже обвинуватила ОАЕ в "нормалізації" відносин з Ізраїлем. Згодом Нетаньяху заявив, що Ізраїль не відмовиться від своїх планів анексії палестинських територій "з узгодженням зі США".

Як повідомило міністерство закордонних справ ОАЕ, в наступні тижні делегації Ізраїлю та ОАЕ мають зустрітися та укласти низку двосторонніх угод, зокрема щодо енергетики, туризму, інвестицій, безпеки, технологій та прямого авіасполучення між країнами.