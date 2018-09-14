Ізраїль обстріляв ракетами аеропорт Дамаска - ЗМІ

Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про обстріл ізраїльськими військовими аеропорту Дамаска. Згідно з даними журналістів, що посилаються на сирійських військових, ракетний обстріл було проведено у ніч на неділю, 16 вересня. Повідомляється, що силам протиповітряної оборони вдалося збити кілька випущених по летовищу ізраїльських ракет. Точне число перехоплених ракет не наводиться.

Так само невідомо, до яких саме втрат та руйнувань призвів цей ракетний обстріл. За даними кореспондента агенції новин AFP, у Дамаску було чути один потужний вибух, за яким пролунало ще кілька слабших.

Водночас у розташованому в Великобританії Сирійському центрі спостереження за дотриманням прав людини повідомили, що ракети влучили в один зі складів боєприпасів та зброї поблизу аеропорту. Про це керівництво центру розповіло журналістам AFP. Спостерігачі посилаються на дані власної мережі інформаторів.

Щодо Ізраїлю, то представники міноборони країни відмовилися коментувати повідомлення сирійських ЗМІ про обстріл ізраїльтянами їхнього аеропорту.

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