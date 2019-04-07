Ізраїль назвав поселення на Голанських висотах на честь Дональда Трампа

Уряд Ізраїлю розпорядився дати назву поселенню на Голанських висотах на честь президента США Дональда Трампа. У неділю, 16 червня, кабінет прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху зібрався з цієї нагоди на урочисту зустріч на гірському плато, передає агенція dpa. Нове поселення називатиметься Рамат Трамп - Висоти Трампа.

Таким чином країна вшановує "великого друга Ізраїлю" Дональда Трампа, наголосив Нетаньяху. "Ми будемо надалі розширяти Голанські висоти для єврейських та неєврейських мешканців", - сказав прем'єр. Посол США в Ізраїлі Девід Фрідман подякував Нетаньяху за "винятковий жест".

Наразі невідомо, коли почнеться розбудова поселення. Зараз воно є ізольованим форпостом, де мешкає 10 жителів, і Ізраїль сподівається, що поселення приверне увагу громадськості, повідомляє агенція AP.

Територія Голанських висот була захоплена Ізраїлем у Сирії у 1967 році в ході Шестиденної війни. У 1981 році Кнесет Ізраїлю ухвалив закон, яким в односторонньому порядку проголосив суверенітет над територією Голанських висот. Рада Безпеки ООН не визнала це рішення, а Сирія вимагає повернення цієї території.

25 березня президент США Дональд Трамп підписав у Вашингтоні в присутності прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху декларацію про визнання приналежності Голанських висот, котрі згідно з нормами міжнародного права є частиною Сирії, до Ізраїлю. Цей крок викликав різку критику з боку офіційного Дамаска, арабських країн, Туреччини, Росії. Німеччина теж виступила проти визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

На території Голанських висот досі живуть близько 18 тисяч сирійських друзів. Більшість з них відкидають громадянство Ізраїлю. Водночас у 33 єврейських поселеннях на Голанських висотах мешкають близько 20 тисяч ізраїльтян.