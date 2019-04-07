 Ізраїль назвав поселення на Голанських висотах на честь Дональда Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2019

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Новини

Ізраїль назвав поселення на Голанських висотах на честь Дональда Трампа

Поселення Рамат Трамп отримало назву на честь американського президента, який раніше визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Дональд Трамп та Беньямін Нетаньяху разом з декларацією про визнання США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами

Дональд Трамп та Беньямін Нетаньяху разом з декларацією про визнання США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами

Уряд Ізраїлю розпорядився дати назву поселенню на Голанських висотах на честь президента США Дональда Трампа. У неділю, 16 червня, кабінет прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху зібрався з цієї нагоди на урочисту зустріч на гірському плато, передає агенція dpa. Нове поселення називатиметься Рамат Трамп - Висоти Трампа.

Таким чином країна вшановує "великого друга Ізраїлю" Дональда Трампа, наголосив Нетаньяху. "Ми будемо надалі розширяти Голанські висоти для єврейських та неєврейських мешканців", - сказав прем'єр. Посол США в Ізраїлі Девід Фрідман подякував Нетаньяху за "винятковий жест".

Наразі невідомо, коли почнеться розбудова поселення. Зараз воно є ізольованим форпостом, де мешкає 10 жителів, і Ізраїль сподівається, що поселення приверне увагу громадськості, повідомляє агенція AP.

Територія Голанських висот була захоплена Ізраїлем у Сирії у 1967 році в ході Шестиденної війни. У 1981 році Кнесет Ізраїлю ухвалив закон, яким в односторонньому порядку проголосив суверенітет над територією Голанських висот. Рада Безпеки ООН не визнала це рішення, а Сирія вимагає повернення цієї території.

DW.COM

США визнали суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Які наслідки може мати цей крок? DW зібрала основні факти. (26.03.2019)

Підписання Дональдом Трампом декларації про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами відбулося невдовзі після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. (25.03.2019)

25 березня президент США Дональд Трамп підписав у Вашингтоні в присутності прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху декларацію про визнання приналежності Голанських висот, котрі згідно з нормами міжнародного права є частиною Сирії, до Ізраїлю. Цей крок викликав різку критику з боку офіційного Дамаска, арабських країн, Туреччини, Росії. Німеччина теж виступила проти визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

На території Голанських висот досі живуть близько 18 тисяч сирійських друзів. Більшість з них відкидають громадянство Ізраїлю. Водночас у 33 єврейських поселеннях на Голанських висотах мешкають близько 20 тисяч ізраїльтян.

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