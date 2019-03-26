Ізраїльська армія обстріляла сирійські позиції поблизу Дамаска

Ізраїльські військові завдали ракетних ударів по базах сирійської армії поблизу Дамаска. Як повідомила армія Ізраїлю вранці в неділю, 2 червня, ракети влучили у кілька військових об'єктів сирійської армії, передає агенція dpa.

Зокрема, серед цілей були дві сирійські артилерійські батареї, кілька спостережних та розвідувальних постів на Голанських висотах, а також та батареї повітряної оборони. Внаслідок ізраїльських ударів поблизу Дамаска та Кунейтри загинули троє сирійських солдатів, ще семеро були поранені, повідомило сирійське інформагентство SANA.

Ізраїльська атака стала відповіддю на два ракетні удари з боку Сирії, які були завдані напередодні в районі гори Хермон на Голанських висотах, повідомила армія Ізраїлю. Одна з цих ракет потрапила на територію, контрольовану Ізраїлем. Унаслідок сирійських ракетних ударів ніхто не постраждав. Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, його країна не потерпить стрілянини по своїій території. "Ми будемо відповідати з великою силою на будь-яку атаку проти нас", - заявив він.

Нагадаємо, що Голанські висоти були сирійською територією до 1967 року, коли під час Шестиденної війни вони були захоплені Ізраїлем і пізніше анексовані. Анексія, яка відбулася 1981 року, не була визнана міжнародною спільнотою - відповідна резолюція Ради Безпеки ООН відмовила Ізраїлю в суверенітеті над Голанами.

Під час арабо-ізраїльської війни 1973 року Сирія спробувала повернути собі Голанські висоти, однак зазнала поразки. Між ізраїльськими та сирійськими військами була створена нейтральна демілітаризована смуга, яку контролюють сили ООН. Відтоді Дамаск називає повернення частини або всіх Голанських висот умовою будь-якої мирної угоди з Ізраїлем. Спроби прямих сирійсько-ізраїльських переговорів - як і переговорів за участі посередників - завершилися безрезультатною