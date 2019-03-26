 Ізраїльська армія обстріляла сирійські позиції поблизу Дамаска | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ізраїльська армія обстріляла сирійські позиції поблизу Дамаска

У відповідь на ракетні удари з боку Сирії по Голанських висотах ізраїльська армія обстріляла військові об'єкти поблизу Дамаска. Внаслідок цього загинули троє сирійських солдатів.

Ракети на Дамаском (архівне фото)

Ракети на Дамаском (архівне фото)

Ізраїльські військові завдали ракетних ударів по базах сирійської армії поблизу Дамаска. Як повідомила армія Ізраїлю вранці в неділю, 2 червня, ракети влучили у кілька військових об'єктів сирійської армії, передає агенція dpa.

Зокрема, серед цілей були дві сирійські артилерійські батареї, кілька спостережних та розвідувальних постів на Голанських висотах, а також та батареї повітряної оборони. Внаслідок ізраїльських ударів поблизу Дамаска та Кунейтри загинули троє сирійських солдатів, ще семеро були поранені, повідомило сирійське інформагентство SANA.

Ізраїльська атака стала відповіддю на два ракетні удари з боку Сирії, які були завдані напередодні в районі гори Хермон на Голанських висотах, повідомила армія Ізраїлю. Одна з цих ракет потрапила на територію, контрольовану Ізраїлем. Унаслідок сирійських ракетних ударів ніхто не постраждав. Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, його країна не потерпить стрілянини по своїій території. "Ми будемо відповідати з великою силою на будь-яку атаку проти нас", - заявив він.

DW.COM

Ізраїльська авіація атакувала з повітря низку об'єктів поблизу Алеппо, повідомили в сирійському уряді. Спостерігачі кажуть, що удар знищив іранські склади зі зброєю. Ізраїль нічого не коментує. (28.03.2019)

Через авіаудари та наступ урядових військ на північному заході Сирії свої помешкання в останні тижні були змушені залишити вже 180 тисяч людей. Табори біженців переповнені, а багато медичних закладів - пошкоджені. (18.05.2019)

Нагадаємо, що Голанські висоти були сирійською територією до 1967 року, коли під час Шестиденної війни вони були захоплені Ізраїлем і пізніше анексовані. Анексія, яка відбулася 1981 року, не була визнана міжнародною спільнотою - відповідна резолюція Ради Безпеки ООН відмовила Ізраїлю в суверенітеті над Голанами.

Під час арабо-ізраїльської війни 1973 року Сирія спробувала повернути собі Голанські висоти, однак зазнала поразки. Між ізраїльськими та сирійськими військами була створена нейтральна демілітаризована смуга, яку контролюють сили ООН. Відтоді Дамаск називає повернення частини або всіх Голанських висот умовою будь-якої мирної угоди з Ізраїлем. Спроби прямих сирійсько-ізраїльських переговорів - як і переговорів за участі посередників - завершилися безрезультатною

 

Дивитись відео 02:18

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

Також за темою

Israel Syrien Golanhöhen

Яке значення Голанські висоти мають для Ізраїлю, США та Сирії 26.03.2019

США визнали суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Які наслідки може мати цей крок? DW зібрала основні факти.

US-Präsident Donald Trump hat Israels Souveränität über die besetzten syrischen Golanhöhen anerkannt

ООН та низка країн засудили рішення США щодо Голанських висот 25.03.2019

На підписання президентом США Дональдом Трампом декларації про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами вже відреагували в ООН та в країнах регіону. Крок США засудили й у Москві.

USA | Trump empfängt Israels Premier Netanyahu in Washington

США офіційно визнали суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами 25.03.2019

Підписання Дональдом Трампом декларації про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами відбулося невдовзі після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Реклама

Докладно

Пленарна зала ПАРЄ в Страсбургу

Ар'єв: Повернення Росії викличе нову кризу в Раді Європи

Чому зніма регламенту ПАРЄ загрожує кризою Раді Європи? - в інтерв’ю DW пояснив Володимир Ар'єв.  

Китай підвищив мита на американські товари

Китай підвищив мита на товари з США на 60 мільярдів доларів

Пекін збільшив тарифи на продукцію з США на загальну суму 60 мільярдів доларів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  