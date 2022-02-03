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Ідліб

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ідліб".

Ідліб - місто на північному заході Сирії.

Американські військові вбили лідера Ісламської держави - Байден

Американські військові вбили лідера "Ісламської держави" - Байден 03.02.2022

Під час рейду США на північному заході Сирії було вбито лідера терористичної організації "Ісламська держава" Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Курайші, повідомив президент США Джо Байден.
Сирія: в Ідлібі та Алеппо через снігопади погіршилась гуманітарна ситуація

Сирія: в Ідлібі та Алеппо через снігопади погіршилась гуманітарна ситуація 25.01.2022

Від снігу та низьких температур у північносирійському регіоні постраждали десятки тисяч людей. Намети внутрішніх біженців пошкоджені або зруйновані. В ООН кажуть про "сцени жаху".

Внаслідок авіаударів Росії в Сирії загинули щонайменше 78 повстанців

Внаслідок авіаударів Росії в Сирії загинули щонайменше 78 повстанців 26.10.2020

Внаслідок російських авіаударів по табору угруповання "Файлак аш-Шам" загинули щонайменше 78 повстанців, ще близько сотні поранені. Це угрупування підтримує Туреччина.
Авіаудар США в Сирії: вбито кількох ватажків Аль-Каїди

Авіаудар США в Сирії: вбито кількох ватажків "Аль-Каїди" 23.10.2020

Ударом американського дрона у провінції Ідліб було вбито кількох ватажків ісламістського угруповання у Сирії.

Війна в Сирії: як активісти відстежують авіаудари Асада і Путіна (16.10.2020) 16.10.2020

24 години на добу добровольці в Ідлібі намагаються відстежити старти з аеродромів військ Асада і його союзників, зокрема Росії, аби попередити місцеве населення про можливу небезпеку. Умови життя у місті жахливі…

У Сирії втретє з початку війни відбуваються парламентські вибори

У Сирії втретє з початку війни відбуваються парламентські вибори 19.07.2020

На контрольованій Башаром Асадом території Сирії проводять вибори до парламенту. Вже втретє з початку війни в країні.
Війна в Сирії: армії Асада, Росії та ісламістам закидають воєнні злочини

Війна в Сирії: армії Асада, Росії та ісламістам закидають воєнні злочини 07.07.2020

Комісія ООН розслідувала бойові дії в провінції Ідліб у Сирії, що тривали з листопада минулого року. За її висновками, до воєнних злочинів можна прирівняти як удари військ Асада та росіян, так і дії ісламістів.

Туреччина й Росія провели перше спільне патрулювання в Ідлібі

Туреччина й Росія провели перше спільне патрулювання в Ідлібі 15.03.2020

Турецькі та російські військові провели спільне патрулювання траси М-4 в сирійському Ідлібі. Воно виконувалося в рамках домовленостей, досягнутих у Москві 5 березня.
Коментар: Чому Путін та Ердоган знову зіштовхнуться у Сирії

Коментар: Чому Путін та Ердоган знову зіштовхнуться у Сирії 06.03.2020

Московські домовленості президентів РФ й Туреччини щодо ситуації в Ідлібі принципово нічого не змінили, вважає Костянтин Еггерт.

SOHR: перемир'я в провінції Ідліб порушується

SOHR: перемир'я в провінції Ідліб порушується 06.03.2020

ЄС привітав домовленість між РФ і Туреччиною про перемир'я в Сирії. Однак в Ідлібі тривають бої між армією Асада і збройними угрупованнями, стверджує SOHR.
Необхідна гуманітарна допомога: ЄС вимагає доступу до населення в Ідлібі

Необхідна гуманітарна допомога: ЄС вимагає доступу до населення в Ідлібі 06.03.2020

Раніше ЄС привітав угоду між президентами РФ і Туреччини Володимиром Путіним та Реджепом Таїпом Ердоганом щодо припинення вогню в Ідлібі. Тепер ЄС шукає шлях для доставки в регіон гуманітарної допомоги.
Перша ніч перемир'я в Ідлібі: відносне затишшя

Перша ніч перемир'я в Ідлібі: "відносне" затишшя 06.03.2020

Домовленості про припинення вогню досягнуті президентами Росії та Туреччини в Кремлі. Переговорам передували удари турецьких дронів по позиціях сирійської армії.
Путін і Ердоган домовилися про припинення вогню в Ідлібі

Путін і Ердоган домовилися про припинення вогню в Ідлібі 05.03.2020

Згідно з досягнутими у Москві домовленостями, режим припинення вогню в Ідлібі має набути чинності з 6 березня. Утім, Анкара залишила за собою право відповідати силою на удари військ Асада.
Нові авіаудари в Ідлібі: 15 загиблих, десятки поранених

Нові авіаудари в Ідлібі: 15 загиблих, десятки поранених 05.03.2020

За даними правозахисників, авіаудари завдали літаки військово-повітряних сил Росії. Через критичний стан багатьох поранених, кількість жертв може збільшитись.

Турецькі військові збили в Ідлібі ще один сирійський літак

Турецькі військові збили в Ідлібі ще один сирійський літак 03.03.2020

Під час операції у провінції Ідліб турецькі військові збили навчально-бойовий літак військово-повітряних сил Сирії. Доля екіпажу невідома. Тим часом наступ сирійських силовиків у Ідлібі триває.
Туреччина збила два військові літаки сирійської армії

Туреччина збила два військові літаки сирійської армії 01.03.2020

Під час військової операції в Сирії турецька армія збила два літаки сирійських ВПС. Також був обстріляний військовий аеродром в Алеппо.
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