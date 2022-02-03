Війна в Сирії: армії Асада, Росії та ісламістам закидають воєнні злочини

Комісія ООН розслідувала бойові дії в провінції Ідліб у Сирії, що тривали з листопада минулого року. За її висновками, до воєнних злочинів можна прирівняти як удари військ Асада та росіян, так і дії ісламістів.