"Люди в Ідлібі вибігали похапцем зі своїх будинків, вони були в паніці. І майже відразу впали перші будинки, які й так були не в найкращому стані внаслідок російських авіаударів. Руйнувалися і новіші будівлі. Цілі сім'ї досіперебувають під завалами", - розповів DW місцевий репортер у сирійському місті Сармада.