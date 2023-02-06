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6 лютого 2023 р.
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Топтема

Джо Байден

Байден їде в Польщу до річниці нападу РФ на Україну - США

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Як це роблять німці: геотермальна енергія для опалення

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