Потужний землетрус у Туреччині та Сирії - фоторепортаж
У Туреччині та Сирії, поблизу кордону між двома країнами тисячі рятувальників досі розшукують тих, хто вижив після одного з найпотужніших землетрусів за останні десятиліття.
Житловий будинок знищений ущент
Люди стоять перед зруйнованим будинком у турецькому місті Діярбакир. Землетрус магнітудою 7,7 стався вночі, коли люди спали.
Зруйновані тисячі будівель
Тільки Туреччина повідомляє станом на 16 годину 6 лютого про 1498 загиблих. Поранених щонайменше 7500. Більше 2800 будівель - як-от у місті Кахраманмараш (на фото) - вщент зруйновані.
У пастці катастрофи
Багато людей досі перебувають у пастці. Регіон сколихнули понад 50 підземних поштовхів, у тому числі ще один сильний землетрус магнітудою 7,5 бала опівдні в понеділок, 6 лютого.
Напружені рятувальні роботи
Рятувальники обшукують зруйновані будівлі, щоб знайти людей, які опинилися під завалами, іноді голими руками, приміром, у Діярбакирі (на фото). "Семеро членів моєї сім'ї досі перебувають під завалами", - розповів один з тих, хто вижив, в інтерв'ю інформаційній агенції AFP.
Руйнування на півночі Сирії
Не покладаючи рук, працюють і сирійські рятувальники - у провінції Ідліб. Цей землетрус - один з найруйнівніших за останні десятиліття. Він стався і в тих районах, які уже спустошила війна.
Ідліб знову зруйнований
"Люди в Ідлібі вибігали похапцем зі своїх будинків, вони були в паніці. І майже відразу впали перші будинки, які й так були не в найкращому стані внаслідок російських авіаударів. Руйнувалися і новіші будівлі. Цілі сім'ї досіперебувають під завалами", - розповів DW місцевий репортер у сирійському місті Сармада.
"Білі шоломи" перетворилися на рятувальників
Неурядова організація "Білі шоломи", заснована під час громадянської війни у Сирії, також бере участь у рятувальних роботах і шукає тих, хто вижив, в контрольованих повстанцями районах на північному заході Сирії. До опівдня 6 лютого повідомлялося про понад 780 загиблих та 2200 поранених по всій Сирії, де досі триває війна.
Під завалами - ймовірно, тисячі людей
У місті Діярбакир, населеному переважно курдами, тільки під завалами одного будинку (на фото) досі перебувають, за попередніми даними, 200 людей, каже представник рятувальників.
Тисячі рятувальників
Рятувальники у Адані дістали з-під завалів травмовану людину. Для продовження рятувальних робіт вдень 6 лютого Туреччина попросила допомоги у партнерів по НАТО.
Зруйновані й історичні будівлі
У турецькій провінції Малатья зруйнована Нова мечеть - пам'ятка архітектури 13 століття. У цьому регіоні рятувальні роботи ускладнює снігова буря.
Допомогу запропонувала навіть Україна
Численні країни - навіть охоплена війною Україна - запропонували допомогу регіонам, постраждалим від землетрусу. Німецька міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила про надання підтримки з фондів "технічної допомоги", зокрема тимчасові укриття для людей та водоочисні установки. До Туреччини прибув і генсек ООН.