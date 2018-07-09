 ЄC очікує від України поправок до закону про антикорупційний суд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2018

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Новини

ЄC очікує від України поправок до закону про антикорупційний суд

Лідери ЄС очікують від України швидкого внесення поправки до закону про антикорупційний суд, яка дозволить йому розглядати апеляції на рішення у справах, що нині перебувають у судах.

Глава Європейської Ради Дональд Туск (п) з президентом України Петром Порошенком

Глава Європейської Ради Дональд Туск (п) з президентом України Петром Порошенком

Європейський Союз очікує, що Україна внесе поправки до закону про Вищий антикорупційний суд. Про це у понеділок, 9 липня, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск на прес-конференції за підсумками саміту ЄС-Україна у Брюсселі. "Ми вітаємо нещодавній закон про створення Вищого антикорупційного суду та чекаємо на ухвалення поправок, які потрібні для належної роботи суду", - зазначив Туск, повідомляє кореспондент DW.

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Йдеться про норму в ухваленому у червні законі, згідно з якою апеляції на рішення у справах, що зараз розглядаються судами, подаватимуться по вертикалі судів загальної юрисдикції. У ЄС же очікують "швидкої" зміни закону, яка поширить юрисдикцію Вищого антикорупційного суду на рішення судів першої інстанції, йдеться у спільній заяві, ухваленій на саміті. "Ми привітали намір зробити так, щоб суд запрацвав у повному обсязі до кінця року", - додається у декларації.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко зауважив, що очікує на ухвалення цієї поправки Верховною Радою вже цього тижня. "Я сподіваюся, що в четвер парламент підтримає поправку, яка може іще підвищити ефективність цього суду", - сказав Порошенко.

У 20-му саміті Україна-ЄС, крім Туска та Порошенка, взяв участь також глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Нагадаємо, епопея зі створенням спеціалізованого антикорупційного суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Цей суд покликаний розглядати справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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