ЄC очікує від України поправок до закону про антикорупційний суд

Європейський Союз очікує, що Україна внесе поправки до закону про Вищий антикорупційний суд. Про це у понеділок, 9 липня, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск на прес-конференції за підсумками саміту ЄС-Україна у Брюсселі. "Ми вітаємо нещодавній закон про створення Вищого антикорупційного суду та чекаємо на ухвалення поправок, які потрібні для належної роботи суду", - зазначив Туск, повідомляє кореспондент DW.

Йдеться про норму в ухваленому у червні законі, згідно з якою апеляції на рішення у справах, що зараз розглядаються судами, подаватимуться по вертикалі судів загальної юрисдикції. У ЄС же очікують "швидкої" зміни закону, яка поширить юрисдикцію Вищого антикорупційного суду на рішення судів першої інстанції, йдеться у спільній заяві, ухваленій на саміті. "Ми привітали намір зробити так, щоб суд запрацвав у повному обсязі до кінця року", - додається у декларації.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко зауважив, що очікує на ухвалення цієї поправки Верховною Радою вже цього тижня. "Я сподіваюся, що в четвер парламент підтримає поправку, яка може іще підвищити ефективність цього суду", - сказав Порошенко.

У 20-му саміті Україна-ЄС, крім Туска та Порошенка, взяв участь також глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Нагадаємо, епопея зі створенням спеціалізованого антикорупційного суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Цей суд покликаний розглядати справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.