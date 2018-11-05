ЄС і проміжні вибори в США: з надією на нормалізацію

У Німеччині увага громадськості нині прикута до проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться у вівторок, 6 листопада. На цих виборах американці переобиратимуть усіх членів нижньої палати парламенту - Палати представників, та третину верхньої палати - Сенату США. Поки що Республіканська партія, представником якої є президент США Дональд Трамп, має більшість в обох палатах Конгресу.

Німців, так само як і всіх інших європейців, цікавить у наступних проміжних виборах до Конгресу США лише одне - чи змінить Дональд Трамп свій зовнішньополітичний курс у разі перемоги опозиційної до нього Демократичної партії. Дехто волів би ще більшого, а саме, щоб абсолютну більшість у Конгресі здобули прихильники початку процесу імпічменту президента.

Результат цих проміжних виборів до Конгресу США міг би повпливати на подальший курс президента Дональда Трампа

Більше контролю над президентом?

У США вже склалася історична традиція, коли під час проміжних виборів сильніші позиції здобуває саме опозиція. До тих, хто сподівається на відповідний сценарій також і цього разу, належить і Ельмар Брок (Elmar Brok), близький соратник канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel), який у консервативному Християнського-демократичному союзі (ХДС) спеціалізується на зовнішньополітичних питаннях. У розмові з DW Ельмар Брок, котрий протягом багатьох років очолював комітет у закордонних справах Європарламенту, висловив переконання, що здобуття демократами більшості принаймні в одній з палат Конгресу, найімовірніше - у Палаті представників, стало б позитивним фактором для системи "стримувань та противаг" у США.



Елмар Брок

Але Брок вбачає й зворотній бік такого сценарію. "Президент Трамп тоді цілковито сконцентрується на зовнішніх відносинах, бо всередині країни він уже не зможе реалізувати реформи. Це могло б ще більше дошкуляти нам", - припускає політик.

Але європейці вже зараз занепокоєні, а саме через торговельне протистояння із США. Проведений Дональдом Трампом перегляд американської зовнішньоторговельної політики розсварив його практично з усіма промислово розвиненими країнами світу. Після запровадження ввізних мит на сталь та алюміній з ЄС президент США пригрозив обкласти митом ще й вироблені в ЄС автомобілі.

Таку політику нинішній хазяїн Білого дому аргументує бажанням захистити власного виробника. Однак ввізні мита для європейських авто завдали би непоправної шкоди саме Німеччині, економіка якої зорієнтована переважно на експорт, і де автопром відіграє одну з ключових ролей.

У питаннях торгівлі європейці виступають не поодинці, а спільно, адже в зовнішньоторговельних спорах всі країни-члени ЄС представляє Європейська Комісія (ЄК). Перед проведенням проміжних виборів до Конгресу голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер зміг досягти "такого собі перемир'я" з Трампом, як Юнкер сам це охрестив цей компроміс. Суть домовленості - жодних нових мит, принаймні поки тривають переговори.

Торговельна війна між союзниками

Якщо ж демократи справді переможуть на проміжних виборах, то саме по собі це ще не призведе до розрядки у трансатлантичній торговельній війні, що загрожує дедалі загостритися. Приміром, один з аналітиків Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Йозеф Брамль (Josef Braml), котрий спеціалізується на вивченні США, не очікує від цих виборів жодних змін щодо торговельної політики американців. "Демократи вже давно налаштовані досить радикально в питаннях вільної торгівлі. Так само вони вже давно сповідують протекціонізм в економіці. Новим у цьому всьому стало лише те, що Трамп надав голосу протекціоністським силам серед республіканців", - запевняє експерт.

Йозеф Брамль

Більше того, на думку Брамля, демократична більшість у Конгресі могла б стати "шансом" для Трампа, бо тоді президент завдяки голосам демократів зміг би затвердити через Конгрес багатомільярдні інфраструктурні програми. Іншими словами, перемога демократів на цих проміжних виборах могла б стати добрим підґрунтям для переобрання Трампа на наступний президентський термін на виборах за два роки, припускає аналітик.

Загроза для ЄС

Ставлення Трампа до ЄС однозначне. Що стосується торговельних питань, він називає ЄС "ворогом" США. Не суперником чи конкурентом, а саме ворогом. Крім того, політичні плани Трампа виглядають як загроза для ЄС. "Довготерміново Євросоюзу могли б зашкодити запланована податкова реформа, політична інструменталізація грошової політики та послаблення суворих фінансових правил", - прогнозує Лаура фон Даніельс (Laura von Daniels), експертка берлінського Фонду науки і політики (SWP), який консультує уряд ФРН.

Лаура фон Даніельс

У Берліні та Брюсселі досить стримано оцінюють можливий розвиток подій у разі імпічменту американського президента, коли Дональд Трамп змушений буде передчасно залишити свій пост. Нині спецпрокурор США Мюллер проводить розслідування щодо того, чи отримували Трамп або його команда допомогу від РФ під час президентських перегонів у США 2016 року. Крім того, слідчі намагаються встановити, чи є достатньо доказів якихось угод з росіянами чи поступок їм з боку Трампа, за котрі можна було б притягти його до відповідальності. Якби команді Мюллера вдалось встановити такі факти, тоді б з'явилася реальна можливість для імпічменту Трампа. Саме демократична більшість у Палаті представників могла б розпочати цю процедуру.

Непередбачуваність Трампа спантеличує союзників

Дехто з німецьких експертів, котрі знаються на США, побоюються, що така загроза могла б спонукати Трампа вдатися до кардинального кроку. Приміром, він може наказати завдати військового удару по Ірану чи Північній Кореї. Тож старт процедури імпічменту президента може швидко перерости у гру з вогнем. "Є вкрай висока загроза, що саме тоді, коли триватиме процедура імпічменту, (Дональд Трамп.- Ред.) може вдатися до зовнішньополітичного маневру", - застерігає Ельмар Брок.

Зрештою, зрозуміло одне: з європейського погляду, незалежно від результату цих виборів, мабуть, не варто сподіватися якогось значного покращення. Особливо в торговельних питаннях суперечки триватимуть ще довгий час. Після цих проміжних виборів до Конгресу можливі будь-які сценарії, адже Трамп за час свого президентства вже й так наламав чимало дров щодо міжнародних договорів. Крім того, сам американський президент виявився цілком непередбачуваним навіть у поводжені з союзниками по НАТО.

"У самих США, за рахунок системи "стримувань і противаг", наші проблеми не вирішаться. Нам варто самим думати, вчитися думати незалежно як європейці", - каже експерт Йозеф Брамль. Фактично, аналітик повторює думку, котра вже два роки дедалі гучніше лунає в Європі. Йдеться про заклик до більшої незалежності від домінуючої позиції США серед країн Заходу, так само як і вимоги дотримуватися переконливої та солідної стратегії, з котрою ЄС позиціонує себе на світовій політичній арені, не залежно від того, хто саме сидить у Білому домі чи від того, яким буде результат проміжних виборів до Конгресу США.