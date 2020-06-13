 ЄС і ВООЗ передали Україні мільйон одиниць засобів індивідуального захисту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2020

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ЄС і ВООЗ передали Україні мільйон одиниць засобів індивідуального захисту

В Україну прибули близько мільйона засобів індивідуального захисту для медиків. Вантаж був профінансований ЄС та закуплений ВООЗ.

ЄС і ВООЗ передали Україні мільйон одиниць засобів індивідуального захисту

В Україну в вівторок, 23 червня, прибула партія медичних респіраторів і масок, захисних окулярів, щитків і халатів, які допоможуть українським медичним працівникам ефективно й безпечно реагувати на пандемію COVID-19. Про це повідомила пресслужба представництва Євросоюзу в Україні.

"Вантаж, який налічує близько мільйона одиниць засобів індивідуального захисту, був профінансований Європейським Союзом і закуплений Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) у співпраці з іншими установами системи ООН. Він містить 500 тисяч медичних масок, 125 тисяч респіраторів, 250 тисяч халатів, 50 тисяч захисних щитків і 2,5 тисячі окулярів. Ця кількість засобів дасть змогу повністю покрити місячну потребу 50 закладів охорони здоров'я в засобах індивідуального захисту для працівників", - йдеться в повідомленні. У представництві ЄС наголошують, що всі засоби були перевірені на відповідність необхідним стандартам якості та безпеки.

Представництво ВООЗ в Україні після розмитнення розподілятиме вантаж відповідно до потреб закладів охорони здоров'я, визначених міністерством охорони здоров'я (МОЗ) України. Постачання гуманітарного вантажу є частиною програми допомоги Європейського Союзу Україні та ініціативи "Солідарність заради здоров'я", яка здійснюється в партнерстві з Європейським регіональним бюро ВООЗ і спрямована на запобігання поширенню COVID-19 у країні.

Вантаж передадуть до 50 лікарень

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина під час пресбрифінгу цього ж дня зазначила, що загальна вартість вантажу становить один мільйон євро. За її словами, допомогу буде передано до 50 визначених МОЗ лікарень. "Ця партія покриває місячний запас потреби лікарень у засобах індивідуального захисту. Усі засоби відповідають стандартам ВООЗ", - додала вона.

У свою чергу, тимчасовий повірений у справах Європейського Союзу в Україні Артур Гебаль зазначив, що це постачання - лише частина допомоги ЄС Україні на близько 190 мільйонів євро. "Це великий пакет допомоги ЄС Україні, що передбачає допомогу медпрацівникам, малому, середньому бізнесу та підприємцям. Сьогодні, коли в Україні зростає кількість хворих, коли інфіковані понад 6 тисяч медпрацівників, ця підтримка дуже потрібна", - сказав він.

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Заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що наступне постачання ВООЗ буде використане для розширення потужностей лабораторій. "Наступне постачання ВООЗ стосуватиметься виключно нарощування потужностей лабораторій. Ми спільно з ВООЗ відпрацювали стратегію розширення тестування на коронавірус в Україні, погодили й точково купуємо устаткування, яке збільшить кількість лабораторних досліджень", - уточнив Ляшко.

За словами Ляшка, в Україні зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема в західних регіонах. "Найбільший коефіцієнт зростання порівняно з попередніми сімома днями демонструє Одеська область - 83 відсотки. Найбільш критична ситуація щодо можливості впровадження жорсткіших обмежень у західних регіонах, зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях. Там реєструється збільшення випадків коронавірусної хвороби", - сказав він.

Нагадаємо, що впродовж останньої доби в Україні зафіксували 833 нових випадки зараження коронавірусом, 23 людини з SARS-CoV-2 померли.

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