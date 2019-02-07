ЄС та латиноамериканські країни закликали до мирного врегулювання в Венесуелі

На тлі можливого загострення боротьби за владу у Венесуелі Європейський Союз та низка країн Південної й Центральної Америки виступили за мирне врегулювання конфлікту. В оприлюдненій у четвер, 7 лютого, спільній заяві так званої міжнародної контактної групи для Венесуели (МКГ) наголошується на підтримці мирного врегулювання в цій країні. Вихід із кризи може забезпечити лише проведення вільних, прозорих та чесних президентських виборів, йдеться у спільній заяві, зробленій у столиці Уругваю Монтевідео.

Заява пролунала після першого засідання членів міжнародної групи на рівні міністрів. Уругвайський міністр закордонних справ Родольфо Нін Новоа й верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні запевнили, що члени МКГ щодо Венесуели забезпечать необхідні контакти між венесуельськими та міжнародними організаціями, щоб гарантувати чесний виборчий процес.

На початку зустрічі Могеріні попередила, що конфлікт у Венесуелі може дестабілізувати весь регіон. "Тож важливо запобігати внутрішньому насильству і зовнішньому втручанню, ініціювавши політичний процес, що приведе до дострокових виборів", - цитує верховну дипломатку ЄС агенція новин dpa.

МКГ також взяла на себе зобов'язання надати додаткову допомогу для полегшення гуманітарної кризи у Венесуелі. Допомога надаватиметься за погодженням з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Чергове засідання контактної групи заплановано на березень.

США закликають Мадуро залишити Венесуелу

Тим часом Сполучені Штати закликали нинішнього главу Венесуели Ніколаса Мадуро залишити країну. Про це 7 лютого заявив спеціальний представник США щодо Венесуелі Елліот Абрамс на прес-конференції у Вашингтоні. "Я думаю, що це краще для переходу до демократії у Венесуелі, коли він (Мадуро - Ред.) залишить країну, адже є ціла низка країн, які готові його прийняти", - сказав Абрамс.

Нагадаємо, міжнародна контактна група створена на три місяці з метою підтримувати політичний процес для проведення виборів у Венесуелі. Раніше Мадуро висловив підтримку "будь-яким крокам та ініціативам", що спрямовані на сприяння діалогу в його країні. Натомість тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, якого визнали вже десятки країн світу, застерігає від того, щоб не давати зайвого приводу Мадуро виграти час. Він також запевнив, що в жодному разі не піде на "фальшивий діалог" з Мадуро.

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