 ЄС та латиноамериканські країни закликали до мирного врегулювання в Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2019

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Новини

ЄС та латиноамериканські країни закликали до мирного врегулювання в Венесуелі

Члени міжнародної контактної групи, в тому числі й ЄС, воліють мирного врегулювання ситуації у Венесуелі. Виходом з нинішньої кризи мають стати чесні, вільні й прозорі вибори, наголосили в групі.

Федеріка Могеріні та глава МЗС Уругваю Родольфо Нін Новоа

Головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні (п) та глава МЗС Уругваю Родольфо Нін Новоа під час прес-конференції в Монтевідео

На тлі можливого загострення боротьби за владу у Венесуелі Європейський Союз та низка країн Південної й Центральної Америки виступили за мирне врегулювання конфлікту. В оприлюдненій у четвер, 7 лютого, спільній заяві так званої міжнародної контактної групи для Венесуели (МКГ) наголошується на підтримці мирного врегулювання в цій країні. Вихід із кризи може забезпечити лише проведення вільних, прозорих та чесних президентських виборів, йдеться у спільній заяві, зробленій у столиці Уругваю Монтевідео.

Заява пролунала після першого засідання членів міжнародної групи на рівні міністрів. Уругвайський міністр закордонних справ Родольфо Нін Новоа й верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні запевнили, що члени МКГ щодо Венесуели забезпечать необхідні контакти між венесуельськими та міжнародними організаціями, щоб гарантувати чесний виборчий процес.

На початку зустрічі Могеріні попередила, що конфлікт у Венесуелі може дестабілізувати весь регіон. "Тож важливо запобігати внутрішньому насильству і зовнішньому втручанню, ініціювавши політичний процес, що приведе до дострокових виборів", - цитує верховну дипломатку ЄС агенція новин dpa.

МКГ також взяла на себе зобов'язання надати додаткову допомогу для полегшення гуманітарної кризи у Венесуелі. Допомога надаватиметься за погодженням з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Чергове засідання контактної групи заплановано на березень.

США закликають Мадуро залишити Венесуелу

Тим часом Сполучені Штати закликали нинішнього главу Венесуели Ніколаса Мадуро залишити країну. Про це 7 лютого заявив спеціальний представник США щодо Венесуелі Елліот Абрамс на прес-конференції у Вашингтоні. "Я думаю, що це краще для переходу до демократії у Венесуелі, коли він (Мадуро - Ред.) залишить країну, адже є ціла низка країн, які готові його прийняти", - сказав Абрамс.

Нагадаємо, міжнародна контактна група створена на три місяці з метою підтримувати політичний процес для проведення виборів у Венесуелі. Раніше Мадуро висловив підтримку "будь-яким крокам та ініціативам", що спрямовані на сприяння діалогу в його країні. Натомість тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, якого визнали вже десятки країн світу, застерігає від того, щоб не давати зайвого приводу Мадуро виграти час. Він також запевнив, що в жодному разі не піде на "фальшивий діалог" з Мадуро.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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