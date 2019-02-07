ЄС та латиноамериканські країни закликали до мирного врегулювання в Венесуелі

Члени міжнародної контактної групи, в тому числі й ЄС, воліють мирного врегулювання ситуації у Венесуелі. Виходом з нинішньої кризи мають стати чесні, вільні й прозорі вибори, наголосили в групі.
Головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні (п) та глава МЗС Уругваю Родольфо Нін Новоа під час прес-конференції в Монтевідео
На тлі можливого загострення боротьби за владу у Венесуелі Європейський Союз та низка країн Південної й Центральної Америки виступили за мирне врегулювання конфлікту. В оприлюдненій у четвер, 7 лютого, спільній заяві так званої міжнародної контактної групи для Венесуели (МКГ) наголошується на підтримці мирного врегулювання в цій країні. Вихід із кризи може забезпечити лише проведення вільних, прозорих та чесних президентських виборів, йдеться у спільній заяві, зробленій у столиці Уругваю Монтевідео.
Заява пролунала після першого засідання членів міжнародної групи на рівні міністрів. Уругвайський міністр закордонних справ Родольфо Нін Новоа й верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні запевнили, що члени МКГ щодо Венесуели забезпечать необхідні контакти між венесуельськими та міжнародними організаціями, щоб гарантувати чесний виборчий процес.
На початку зустрічі Могеріні попередила, що конфлікт у Венесуелі може дестабілізувати весь регіон. "Тож важливо запобігати внутрішньому насильству і зовнішньому втручанню, ініціювавши політичний процес, що приведе до дострокових виборів", - цитує верховну дипломатку ЄС агенція новин dpa.
МКГ також взяла на себе зобов'язання надати додаткову допомогу для полегшення гуманітарної кризи у Венесуелі. Допомога надаватиметься за погодженням з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Чергове засідання контактної групи заплановано на березень.
США закликають Мадуро залишити Венесуелу
Тим часом Сполучені Штати закликали нинішнього главу Венесуели Ніколаса Мадуро залишити країну. Про це 7 лютого заявив спеціальний представник США щодо Венесуелі Елліот Абрамс на прес-конференції у Вашингтоні. "Я думаю, що це краще для переходу до демократії у Венесуелі, коли він (Мадуро - Ред.) залишить країну, адже є ціла низка країн, які готові його прийняти", - сказав Абрамс.
Нагадаємо, міжнародна контактна група створена на три місяці з метою підтримувати політичний процес для проведення виборів у Венесуелі. Раніше Мадуро висловив підтримку "будь-яким крокам та ініціативам", що спрямовані на сприяння діалогу в його країні. Натомість тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, якого визнали вже десятки країн світу, застерігає від того, щоб не давати зайвого приводу Мадуро виграти час. Він також запевнив, що в жодному разі не піде на "фальшивий діалог" з Мадуро.
Таким чином Ніколас Мадуро намагається не допустити надходження гуманітарної допомоги з Колумбії, кажуть опозиціонери. (06.02.2019)
Про визнання Хуана Гуайдо виконувачем обов'язків президента Венесуели заявили вже представники урядів Німеччини, Франції, Іспанії, Швеції, Великобританії та інших держав. (04.02.2019)
Упродовж років уряд соціалістів у Венесуелі жив без турбот завдяки нафтодоларам. Але нещодавно запровадженні санкції США можуть перекрити потік валюти до південноамериканської країни. (05.02.2019)