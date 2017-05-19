ЄС скоротив фінансову допомогу Туреччині - ЗМІ

Європейський Союз вирішив вдатись до подальшого скорочення фінансової допомоги Туреччині й у 2020 році на 75 відсотків зменшить суму коштів, що була передбачена як виплати Анкарі. Про це ідеться у листі верховного представника Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля до Європарламенту, повідомляють у суботу, 18 січня, видання німецької медіагрупи Funke.

За даними Єврокомісії, Туреччина отримає цього року лише 168 мільйонів євро з фондів так званої програми ІРА зі зближення з ЄС. 150 мільйонів з цих коштів мають піти на розвиток демократії та правової держави, 18 мільйонів - на реалізацію програм з сільського господарства.

Єврокомісія поки що не прокоментувала ймовірні скорочення виплат Туреччині.

Основні претензії - Кіпр і Сирія

Причинами такого рішення Боррель назвав спірне газовидобування Туреччини біля узбережжя Кіпру, а також військову операцію Анкари на північному сході Сирії, яка розпочалася в жовтні минулого року. При цьому виплати Туреччині, передбачені в угоді з питань біженців, не скорочені.

Від початку війни у Сирії в 2011 році сусідня Туреччина прийняла понад 3,6 мільйона біженців з цієї країни. В березні 2016 року ЄС і Туреччина уклали угоду щодо біженців, згідно з якою Анкара взяла на себе зобов'язання з реадмісії біженців з Греції. За кожного повернутого шукача притулку Євросоюз зобов'язався взяти до себе одного сирійського біженця, який перебуває у Туреччині, однак не більше 72 тисяч, котрих буде перерозподілено серед усіх країн ЄС. Крім того, Євросоюз погодився надавати Туреччині мільярдну грошову допомогу для забезпечення біженців харчовими продуктами та речами першої потреби.

Переговори про вступ Туреччини в ЄС тривалий час залишаються замороженими, при цьому країна в період з 2014 по 2020 роки отримала від Євросоюзу 3,5 мільярда євро.Цими коштами ЄС хоче підтримати процеси реформ в країнах, які є кандидатами на вступ у блок, та підвищити їхню конкурентоспроможність. За даними Борреля, з 2017 року допомога Туреччині була урізана в цілому на 1,2 мільрда євро.