ЄС: Росія повинна припинити свавільні обшуки у кримських татар

У Євросоюзі знають про обшуки та затримання на території незаконно анексованого Криму, вчинені російською владою у середу, 27 березня. Про це заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич того ж дня, відповідаючи на запитання кореспондента DW. "Точні місця перебування затриманих повинні бути негайно повідомлені усім, кого це стосується", - наголосила речниця та закликала поважати право затриманих на юридичних захист.

Косьянчич підтвердила позицію ЄС, що Росія повинна "припинити свавільні обшуки приватної власності, яка належить кримським татарам". Крім того, від Москви очікують всіх необхідних кроків для забезпечення того, щоб усі люди на території анексованого Криму могли без жодної дискримінації реалізовувати свободи слова, мирних зібрань, об'єднань, думки, совісті та релігії.

Речниця вказала на те, що в заяві Верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні з нагоди п'ятої річниці анексії "особливу увагу приділено ситуації з правами людини на Кримському півострові". "Декларація чітко говорить, що ситуація погіршилася суттєво, і жителі півострова стикаються з систематичними обмеженнями їхніх свобод (...) Права кримських татар були, зокрема, грубо порушені закриттям їхніх ЗМІ та забороною діяльності Меджлісу", - додала Косьянчич.

Нагадаємо, російські силовики провели обшуки у понад 25 оселях кримських татар у Сімферополі та поряд з ним. За їхніми підсумками затримали щонайменше 20 людей. У ФСБ Росії при цьому заявили, що обшуки здійснюються у зв'язку з організацією "Хізб-ут-Тахрір", яка заборонена у РФ.