ЄС похвалив Україну за "конструктивний підхід" у Петрівському та Золотому

Євросоюз вважає дії України з розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському конструктивними кроками. Про це заявила речниця ЄС з закордонних справ та безпекової політики Майя Косьянчич у вівторок, 12 листопада. Її коментар є у розпорядженні DW.

"Початок процесу розведення у Петрівському, цілковите відведення сил і техніки у Золотому та прогрес у Станиці Луганській, включно з ремонтом мосту, який вже добре просунувся, є обнадійливими сигналами зі Східної України", - заявила Косьянчич. Вона додала, що ці кроки зменшать страждання цивільних осіб, які живуть поряд з лінією розмежування.

"Україна продемонструвала конструктивний підхід у просуванні впровадження мінських домовленостей", - додала речниця ЄС. За її словами, Брюссель очікує, що Росія також візьме ініціативу в свої руки та вдасться до "позитивних кроків", а також використає свій "значний" вплив на збройні формування на Донбасі для цілковитого виконання зобов'язань, які містяться у мінських угодах.

Нагадаємо, що розведення сил на лінії розмежування в районі села Петрівське у Донецькій області розпочалося 9 листопада. 11 листопада у пресцентрі Операції об'єднаних сил (ООС) повідомили про завершення практичної фази розведення сил і засобів у Петрівському. Це остання з трьох ділянок, розведення на яких було передбачене рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську у вересні 2016 року.

Як відомо, Росія називала розведення сил у цих трьох ділянках, а також погодження "формули Штайнмаєра" умовами для проведення саміту в "нормандському форматі".