ЄС попередньо погодив нове відтермінування Brexit

Держави-члени Європейського Союзу висловили принципову згоду на нове відтермінування виходу Великобританії з ЄС (Brexit). Водночас вони не домовилися щодо конкретного терміну, на який вчергове буде перенесений Brexit. Про це у п'ятницю, 25 жовтня, повідомляє Європейська Комісія.

Інформаційна агенція dpa з посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах пише, що таким чином ризик неврегульованого Brexit залишається. Якщо відтермінування не погодять остаточно, Великобританія буде змушена вийти з Європейського Союзу без угоди вже 31 жовтня.

Через це країни ЄС продовжать переговори щодо конкретних строків нового відтермінування найближчими днями, а наступне засідання представників держав-членів ЄС відбудеться на початку наступного тижня. Повідомляється, що президент Європейської Ради Дональд Туск не бачить підстав скликати для цього саміт лідерів держав ЄС.

Після повідомлення Єврокомісії речник британського прем'єра Бориса Джонсона заявив, що королівство вийде зі складу ЄС без угоди, якщо парламент не призначить дострокові вибори. Напередодні повідомлялося, що Джонсон хоче провести нові вибори 12 грудня.

Нагадаємо, 19 жовтня британська Палата громад відклала голосування щодо схвалення нової угоди з ЄС про Brexit, після чого Джонсон відправив у Брюссель два листи: в одному формально попросив про відстрочку Brexit, але в іншому виступив проти перенесення виходу країни з ЄС.

Раніше Брюссель погодився відтермінувати Brexit навесні цього року.