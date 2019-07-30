 ЄС не бачить підґрунтя для подальших перемовин щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС не бачить підґрунтя для подальших перемовин щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче перегляду угоди з Брюсселем про вихід країни з ЄС. Його мета - прибрати пункт щодо Північної Ірландії. ЄС вважає вимоги Джонсона несумісними з позицією блоку.

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон

Борис Джонсон хоче нових перемовин з Брюсселем по угоді щодо Brexit

Європейська Комісія не бачить підстав для подальших перемовин з Великобританією стосовно угоди щодо Brexit, а отже побоюється неврегульованого виходу Сполученого Королівства з ЄС 31 жовтня. Як повідомили дипломати Єврокомісії у вівторок, 6 серпня, представників 27 країн ЄС, які залишаться у блоку після виходу Великобританії, поінформували про те, що вимоги нового прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона несумісні з позицією Євросоюзу. Минулого тижня представник прем'єра Сполученого Королівства Девід Фрост зустрівся з експертами щодо Brexit з боку Єврокомісії, інформує агенція dpa. 

DW.COM

Новий прем’єр Борис Джонсон обіцяє вихід Великобританії з ЄС будь-якою ціною. У Шотландії та Північній Ірландії зростає невдоволення. Про загрози Brexit для Сполученого Королівства - в огляді DW. (05.08.2019)

Через небажання Брюсселя йти на зміну угоди щодо умов виходу Великобританії з Євросоюзу новий уряд у Лондоні працюватиме на повну силу над Brexit без угоди, заявив міністр Майкл Гоув. (28.07.2019)

Борис Джонсон бажає перегляду угоди, котру узгодила з ЄС його попередниця Тереза Мей, аби виключити з документу прописаний там режим backstop, мета якого запобігти відновленню жорсткого митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія та частиною Сполученого Королівства Північною Ірландією. Водночас Джонсон висловлює готовність у разі необхідності вивести Великобританію з ЄС без будь-якої угоди. Євросоюз, якого задовольняє угода у її нинішньому вигляді, вже до цього неодноразово відкидав ідею нових перемовин щодо угоди про Brexit. 

Наразі залишається під питанням, чи зможе британський парламент зупинити невпорядкований Brexit незалежно від позиції уряду, зазначає dpa. Одним із ймовірних сценаріїв може бути те, що депутати зобов'яжуть прем'єра Джонсона просити у Брюсселя відтермінування виходу Великобританії з блоку. У такому разі це буде вже третє перенесення дати Brexit, яка спочатку була запланована на кінець березня 2019 року.

Нагадаємо, що 1 серпня британська Консервативна партія втратила одне місце у парламенті після проведення довиборів до Палати громад - нижньої палати парламенту Великобританії. Таким чином, перевага більшості, на яку спирається прем'єр Борис Джонсон, становить тепер лише один голос. Правляча коаліція у складі Консервативної партії та північноірландської Демократичної юніоністської партії (DUP) представлена 320 депутатами, тоді як опозиція має 319 голосів. Тож Джонсону може бути важче досягти підтримки парламенту в питанні виходу країни з Євросоюзу.

Дивитись відео 01:41

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)

Аудіо й відео до теми

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)  

Також за темою

Großbritannien London | Neuer Premierminister Boris Johnson spricht im britischen Unterhaus

Джонсон пообіцяв відсутність перевірок на кордоні з Ірландією після Brexit 30.07.2019

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запевнив свого ірландського колегу, що на кордоні з Ірландією після Brexit фізичних перевірок не буде. Не планує Лондон розбудовувати й відповідну інфраструктуру.

Königin Elisabeth II. von England

Brexit насувається: Єлизавета ІІ - королева лише "Маленької" Британії? 05.08.2019

Новий прем’єр Борис Джонсон обіцяє вихід Великобританії з ЄС будь-якою ціною. У Шотландії та Північній Ірландії зростає невдоволення. Про загрози Brexit для Сполученого Королівства - в огляді DW.

England Boris Johnson besucht Schottland

Глава уряду Шотландії: Борис Джонсон прагне Brexit без угоди з ЄС 30.07.2019

Очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила, що новий прем'єр Великобританії Борис Джонсон дотримується курсу на вихід з ЄС без угоди. У Шотландії продовжують підготовку до нового референдуму про незалежність.

Реклама

Докладно

Ризик завжди поруч

Смертельна загроза: професійні велогонщики, що загинули

Загибель бельгійця Бйорга Ламбрехта - не перший смертельний випадок у велоспорті.  

КНР відкидає звинувачення у штучному заниженні курсу своєї валюти

Китай відкидає звинувачення США у маніпуляціях курсом юаня

Падіння курсу юаня викликане ринковими причинами та торговельними конфліктами, наголосили у Народному банку Китаю.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  