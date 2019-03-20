ЄС запропонував Лондону два сценарії перенесення Brexit

Лідери ЄС на саміті в Брюсселі погодилися перенести дату виходу Великобританії зі складу ЄС (Brexit) у відповідь на прохання Лондона. Таке рішення глави держав і урядів 27 держав-членів Євросоюзу ухвалили після майже восьми годин переговорів, які завершилися пізно ввечері ччетверга, 21 березня.

Президент Європейської Ради Дональд Туск пояснив, що рішення саміту ЄС передбачає два сценарії. Перший буде застосований, якщо Палата громад британського парламенту наступного тижня підтримає розроблену та погоджену раніше між ЄС та урядом Великобританії угоду про Brexit, укладену в листопаді 2018 року. Тоді вихід Великобританії з ЄС відкладуть із запланованого 29 березня до 22 травня.

Якщо ж британські депутати угоду не підтримають, то дату Brexit буде перенесено на 12 квітня. За словами джерел DW у ЄС, Brexit у будь-якому випадку не відбудеться наприкінці березня, як раніше планувалося.

Між тим, за словами Туска, на практиці до 12 квітня усі варіанти щодо Brexit будуть можливими. "В уряду Великобританії все ще буде вибір (вийти з ЄС - Ред.) - з угодою, без угоди або тривале відстрочення, або відкликання заявки на вихід з ЄС", - заявив Туск. Президент Європейської Ради додав, що прем'єрка Великобританії Тереза Мей погодилася на такі два сценарії. Тож, пояснюють в Брюсселі, найбільш рання дата Brexit - 12 квітня.

Що означають дати 12 квітня і 22 травня?

Як відомо, 23-26 травня відбудуться вибори до Європарламенту.

20 березня Тереза Мей попросила відкласти Brexit до 30 червня. Однак у ЄС зауважують, що Великобританія не може залишитися у складі об'єднання після 22 травня та не брати участь у виборах до Європарламенту.

12 квітня також прив'язане до виборів. Це останній день, коли Великобританія може вирішити, бере вона участь у виборах до Європарламенту або ні.

Участь у цих виборах є обов'язковою умовою для будь-якого тривалого відстрочення Brexit, тобто після 22 травня. При цьому, як уточнило джерело DW у Євросоюзі, таке перенесення потребуватиме схвалення саміту ЄС. І Лондону слід буде вказати причину для перенесення Brexit на тривалий термін. "Якщо ви організовуєте вибори до Європарламенту, то маєте пояснити, що відбудеться після цього. І тоді буде ще один саміт", - пояснив співрозмовник DW.

Коли ж на підсумковій прес-конференції журналісти запитали голову Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, наскільки тривалим могло би бути відстрочення після 22 травня, він відповів: "До самого кінця".