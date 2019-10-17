ЄС закликає Україну відкласти судову реформу Зеленського

Європейський Союз (ЄС) закликає Україну відкласти введення ухваленого Верховною Радою (ВР) законопроєкту про судову реформу, що був внесений президентом країни Володимиром Зеленським. Про це йдеться в оприлюдненому в четвер, 17 жовтня, повідомленні представництва ЄС в Україні на сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ми наполегливо заохочуємо Україну запитати думки Венеціанської комісії перед тим, як вводити цей закон в дію", - зазначається на Facebook-сторінці представництва ЄС в Україні. Також у повідомленні згадується й те, що Брюссель "чітко та неодноразово" вказував Києву на свою стурбованість через цей законопроєкт про судову реформу.

"Зокрема, положення, що стосуються Верховного суду, суперечать європейським стандартам і можуть підірвати незалежність судової системи", - зазначають у представництві ЄС.

Однак у повідомленні наголошується, що ЄС і надалі буде підтримувати широку судову реформу в Україні згідно з європейськими стандартами.

16 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає, зокрема, скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100. Також цим законом Рада розпустила чинний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і скоротила кількість її членів з 16 до 12.

Раніше від небезпечних наслідків цього законопроєкту для судової системи України зокрема застерігали посли Канади, Великобританії, Німеччини та ЄС. Також генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич раніше висловлювала стурбованість судовою реформою Зеленського. На початку жовтня комітет з моніторингу Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) попросив Венеціанську комісію оцінити законопроєкт.