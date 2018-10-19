ЄС закликав США та Росію зберегти ракетний договір

Європейська Комісія (ЄК) закликає Вашингтон та Москву продовжувати переговори задля "збереження" Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) - однієї зі знакових угод кінця "холодної війни", яка обмежує виробництво та розгортання таких ракет. У понеділок, 22 жовтня, речниця ЄК Майя Косьянчич наголосила на важливості гарантування того, щоб виконання угоди можна було перевіряти належним чином, повідомляє агентство AFP.

Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив, що Вашингтон виходить з угоди. За його словами, причиною стало невиконання Росією її положень . Сполучені Штати, нагадаємо, звинувачують Росію в порушенні угоди через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

Президент Франції Еммануель Макрон у розмові телефоном із Трампом 21 жовтня також наголосив на важливості договору про РСМД . "Президент підкреслив важливість цієї угоди, зокрема для європейської безпеки та нашої стратегічної стабільності", - повідомили в Єлисейському палаці. У Берліні ж із жалем оцінили рішення Трампа. "Тепер партнери по НАТО мають провести консультації щодо наслідків американського рішення", - заявив речник уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), якого цитує агентство Reuters.