 ЄС закликав США та Росію зберегти ракетний договір | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

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Новини

ЄС закликав США та Росію зберегти ракетний договір

Європейські партнери США стурбовані рішенням Трампа вийти з договору про РСМД. В ЄС закликають Вашингтон продовжити діалог з Росією.

Ракети середньої дальності Pershing II (США)

Ракети середньої дальності Pershing II (США)

Європейська Комісія (ЄК) закликає Вашингтон та Москву продовжувати переговори задля "збереження" Договору про ліквідацію   ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) - однієї зі знакових угод кінця "холодної війни", яка обмежує виробництво та розгортання таких ракет. У понеділок, 22 жовтня, речниця ЄК Майя Косьянчич наголосила на важливості гарантування того, щоб виконання угоди можна було перевіряти належним чином, повідомляє агентство AFP.

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У МЗС Німеччини вважають, що рішення Дональда Трампа є "згубним". Лондон тим часом покладає відповідальність на Росію. (21.10.2018)

Китай не схвалює вихід США з договору про ракети середньої та меншої дальності. Радник Трампа тим часом розпочинає візит до Москви, угода про РСМД - одна з тем переговорів. (22.10.2018)

Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив, що Вашингтон виходить з угоди. За його словами, причиною стало невиконання Росією її положень . Сполучені Штати, нагадаємо, звинувачують Росію в порушенні угоди через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

Президент Франції Еммануель Макрон у розмові телефоном із Трампом 21 жовтня також наголосив на важливості договору про РСМД . "Президент підкреслив важливість цієї угоди, зокрема для європейської безпеки та нашої стратегічної стабільності", - повідомили в Єлисейському палаці. У Берліні ж із жалем оцінили рішення Трампа. "Тепер партнери по НАТО мають провести консультації щодо наслідків американського рішення", - заявив речник уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), якого цитує агентство Reuters.

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