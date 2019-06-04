ЄС закликав владу Китаю визнати бійню на площі Тяньаньмень

Європейський Союз закликав владу Китаю визнати криваву розправу над учасниками студентських протестів на площі Тяньаньмень в Пекіні 30 років тому. "Через тридцять років Європейський Союз продовжує оплакувати жертви та висловлює свої співчуття їхнім сім'ям", - заявила у вівторок, 4 червня, верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.

Могеріні наголосила, що визнання цих подій, а також загиблих, затриманих або зниклих безвісти у зв'язку з протестами, є важливим для майбутніх поколінь і для колективної пам'яті. Вона підкреслила, що Брюссель очікує негайного звільнення всіх учасників тодішніх протестів, що залишаються в ув'язненні, а також борців за права людини, і адвокатів, що нагадують про ті події і докладають зусилля для захисту верховенства закону і демократії.

Одночасно глава європейської дипломатії розкритикувала "як і раніше жорсткі дії, спрямовані проти свободи слова і свободи зібрань, а також свободи ЗМІ в Китаї". Дотримання прав людини в Китаї для ЄС, як і раніше, є "однією з основ" партнерства з Пекіном, нагадала Федеріка Могеріні.

4 червня у світі згадують 30-ті роковини подій на площі Тяньаньмень. Зокрема, про трагедію згадують в Гонконзі і Тайвані. У Берліні пам'ятний захід організував Центр вивчення Китаю в Технічному університеті. Крім того, фракція Зелених у Бундестазі проводить дискусію, присвячену трагедії на площі Тяньаньмень.

Китайський дисидент Уер Кайсі, що мешкає в Тайбеї, який був одним з лідерів студентських протестів на площі Тяньаньмень, в річницю подій закликав світову спільноту запровадити санкції проти китайського керівництва. КНР дедалі більше є загрозою для всього світу, але міжнародна спільнота досі дуже стримано ставиться до Пекіна, підкреслив він. "Давайте не будемо себе обманювати, це політика умиротворення", - заявив 51-річний дисидент в інтерв'ю dpa.

У ніч на 4 червня 1989 року китайська армія застосувала танки для розгону тисяч продемократично налаштованих студентів, які зібралися на площі Тяньаньмень. За різними оцінками, в результаті загинули від декількох сотень до понад тисячі осіб.