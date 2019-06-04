 ЄС закликав владу Китаю визнати бійню на площі Тяньаньмень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2019

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Новини

ЄС закликав владу Китаю визнати бійню на площі Тяньаньмень

Визнання кривавої розправи над студентами на площі Тяньаньмень і пам'ять про вбитих і затриманих важливі для майбутніх поколінь, заявила верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні

Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні

Європейський Союз закликав владу Китаю визнати криваву розправу над учасниками студентських протестів на площі Тяньаньмень в Пекіні 30 років тому. "Через тридцять років Європейський Союз продовжує оплакувати жертви та висловлює свої співчуття їхнім сім'ям", - заявила у вівторок, 4 червня, верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.

Могеріні наголосила, що визнання цих подій, а також загиблих, затриманих або зниклих безвісти у зв'язку з протестами, є важливим для майбутніх поколінь і для колективної пам'яті. Вона підкреслила, що Брюссель очікує негайного звільнення всіх учасників тодішніх протестів, що залишаються в ув'язненні, а також борців за права людини, і адвокатів, що нагадують про ті події і докладають зусилля для захисту верховенства закону і демократії.

Одночасно глава європейської дипломатії розкритикувала "як і раніше жорсткі дії, спрямовані проти свободи слова і свободи зібрань, а також свободи ЗМІ в Китаї". Дотримання прав людини в Китаї для ЄС, як і раніше, є "однією з основ" партнерства з Пекіном, нагадала Федеріка Могеріні.

4 червня у світі згадують 30-ті роковини подій на площі Тяньаньмень. Зокрема, про трагедію згадують в Гонконзі і Тайвані. У Берліні пам'ятний захід організував Центр вивчення Китаю в Технічному університеті. Крім того, фракція Зелених у Бундестазі проводить дискусію, присвячену трагедії на площі Тяньаньмень.

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Китайський дисидент Уер Кайсі, що мешкає в Тайбеї, який був одним з лідерів студентських протестів на площі Тяньаньмень, в річницю подій закликав світову спільноту запровадити санкції проти китайського керівництва. КНР дедалі більше є загрозою для всього світу, але міжнародна спільнота досі дуже стримано ставиться до Пекіна, підкреслив він. "Давайте не будемо себе обманювати, це політика умиротворення", - заявив 51-річний дисидент в інтерв'ю dpa.

У ніч на 4 червня 1989 року китайська армія застосувала танки для розгону тисяч продемократично налаштованих студентів, які зібралися на площі Тяньаньмень. За різними оцінками, в результаті загинули від декількох сотень до понад тисячі осіб.

  • Таньаньмэнь (Пекин)

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    "Різанина 4 червня"

    Під такою назвою увійшло в історію жорстоке придушення мирних протестів на пекінській площі Тяньаньмень 4 червня 1989 року. Учасники демонстрацій і мітингів (насамперед молодь) вимагали демократичних реформ. У ніч на 4 червня влада КНР наказала армійським підрозділам за участю танків "очистити" площу. Загинуло, за різними даними, від 200 до 1000 чоловік. Сотні стратили пізніше.

  • Казнь Людовика XVI

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Від гільйотини до згоди

    Під час Великої французької революції на цій паризькій площі, яка тоді і називалася Площею революції, стояла гільйотина. Тут страчували "ворогів народу": від короля Людовика XVI і Марії-Антуанетти до вождів комуни Дантона і Робесп'єра. Після закриття Якобінського клубу і припинення кривавих страт площу перейменували на Площу Згоди - Пляс де ля Конкорд.

  • Сенатская площадь. 14 декабря 1825 года

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Бунтівне каре

    Повстання декабристів, відверто кажучи, навряд чи можна назвати революцією, навіть невдалою революцією. Але його значення - історичне і символічне – настільки велике, що 14 грудня 1825 року стало однією з найвідоміших дат російської історії. Це повстання увічнило і Сенатську площу, на якій розташовувались бунтівні війська.

  • Парижская площадь / Берлин

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Народне повстання

    У червні 1953 року відразу в кількох містах НДР почалися страйки робітників і будівельників. Вони висували не лише економічні, але й політичні вимоги, протестуючи проти всевладдя СЄПН. Найбільші демонстрації проходили в Берліні, тоді ще не розділеному муром. Вони переросли в народне повстання. Повстанці величезною колоною пройшли Паризькою площею перед Бранденбурзькими воротами.

  • Восстание 17 июня 1953 года

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    У колективній пам'яті

    Налякана народним обуренням, влада НДР звернулася до радянського військового командування. І за допомогою радянських танків повстання вдалося придушити. Кілька десятків людей було застрелено радянськими солдатами і східнонімецькими поліцейськими, сотні були ув'язнені. День 17 червня 1953 назавжди залишився в колективній пам'яті німців. Його досі відзначають у Німеччині.

  • Пражская весна 1968 г.

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Провісник Оксамитової революції

    І знову радянські танки - цього разу на Вацлавській площі у Празі. 24 дивізії країн Варшавського договору були введені в ніч з 20 на 21 серпня 1968 року в Чехословаччину, щоб придушити "празьку весну" - період ліберальних реформ у тоді ще соціалістичній ЧССР. На цій же площі через 21 рік пражани святкували перемогу Оксамитової революції. Комуністи були усунуті від влади.

  • Лех Валенса

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Перемога "Солідарності"

    Площею "Солідарності" називається зараз площа перед гданською верф'ю, яка раніше носила ім'я Леніна. Тут свого часу виникла незалежна профспілка "Солідарність". Влітку і восени 1980 року в Гданську та інших містах Польщі почалася хвиля страйків. У грудні польська влада погодилася задовольнити вимоги страйкуючих, і лідера "Солідарності" Леха Валенсу вшановували як народного героя.

  • Самолет Матиаса Руста над Красной площадью

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Аеропорт "Шереметьєво-3"

    Свідченням недієздатності не тільки радянської ППО, але й всієї політичної системи СРСР, одним із стовпів якої була мілітаризація країни, став політ Матіаса Руста. 18-річний німець перелетів з Гельсінкі до Москви на легкому літачку і приземлився 28 травня 1987 на Червоній площі. Політ Руста став одним із символів перебудови і призвів до революційних змін у зовнішній політиці СРСР.

  • Площадь Тахрир

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    "Арабська весна"

    Назва площі Тахрір у Каїрі у перекладі означає "Площа звільнення". У 2011 році тут збиралися до мільйона людей, які домоглися, зрештою, відставки президента Мубарака. Хвиля повстань, революцій, масових протестів охопила арабський світ. У січні 2013 року площа Тахрір знову стала центром протестів - цього разу проти антидемократичної політики Мухаммеда Мурсі.

  • Полиция на площади Таксим в Стамбуле

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Проти прем'єра

    На площі Таксим в центрі Стамбула у травні 2013 року йшли справжні бої між поліцією і демонстрантами. Приводом для масових протестів стали плани знесення історичних будівель і вирубки дерев довколишнього парку. Але справжньою причиною протестів, що перекинулися і на інші міста Туреччини, було невдоволення політикою прем'єр-міністра Ердогана, лідера ісламської Партії справедливості.

  • Майдан / Киев

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Дівчина на Майдані

    На Майдані. "Фашистських молодчиків", про яких так наполегливо розповідають більшість російських ЗМІ і навіть офіційні особи, не видно. Тут зовсім інші люди.

    Автор: Єфім Шуман


DW.COM

Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

Тут вирішуються долі правителів, країн і народів. Вони притягують до себе незадоволених, протестувальників, тих, хто хоче бути почутими. Міські площі і в наш час стають місцем битв і радикальних змін. (04.06.2019)  

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