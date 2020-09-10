ЄС готує четвертий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

Євросоюз завершує підготовку нового, вже четвертого пакета санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Про це, як повідомляє з Брюсселя кореспондент DW, у понеділок, 10 травня, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради Євросоюзу з закордонних справ, учасники якого зокрема обговорювали й ситуацію в Білорусі.

"У Білорусі режим продовжує репресії та залякування своїх громадян. Тепер він переслідує і польську спільноту. Ми працюємо над наступним пакетом санкцій, який, я сподіваюся, буде ухвалено найближчими тижнями", - зазначив Боррель. Глава європейської дипломатії додав, що у четвертому пакеті буде враховано "все, що коїться у країні", включно з переслідуванням польської меншини

Про підготовку четвертого пакету санкцій щодо режиму Лукашенка Боррель вперше повідомив ще у лютому. Перед засіданням Ради ЄС один з високопосадовців Євросоюзу пояснив тривалу підготовку четвертого пакета зокрема тим, що Брюсселю слід вивчити, наскільки ефективними є вже запроваджені санкції.

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Нагадаємо, у жовтні, листопаді та грудні минулого року Євросоюз у відповідь на фальсифікації на президентських виборах у Білорусі та на придушення протестів запровадив три пакети санкцій проти режиму Лукашенка. Загалом під обмеженнями перебувають 88 осіб, включно з самим Олександром Лукашенком, а також сім підприємств і установ.