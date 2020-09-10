 ЄС готує четвертий пакет санкцій проти режиму Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2021

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Новини

ЄС готує четвертий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель сподівається, що новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі ухвалять у ЄС найближчими тижнями.

Білоруські силовики жорстко затримують протестувальників (архівне фото)

Білоруські силовики жорстко затримують протестувальників (архівне фото)

Євросоюз завершує підготовку нового, вже четвертого пакета  санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Про це, як повідомляє з Брюсселя кореспондент DW, у понеділок, 10 травня, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради Євросоюзу з закордонних справ, учасники якого зокрема обговорювали й ситуацію в Білорусі.

"У Білорусі режим продовжує репресії та залякування своїх громадян. Тепер він переслідує і польську спільноту. Ми працюємо над наступним пакетом санкцій, який, я сподіваюся, буде ухвалено найближчими тижнями", - зазначив Боррель. Глава європейської дипломатії додав, що у четвертому пакеті буде враховано "все, що коїться у країні", включно  з переслідуванням польської меншини

Про підготовку четвертого пакету санкцій щодо режиму Лукашенка Боррель вперше повідомив ще у лютому. Перед засіданням Ради ЄС один з високопосадовців Євросоюзу пояснив тривалу підготовку четвертого пакета зокрема тим, що Брюсселю слід вивчити, наскільки ефективними є вже запроваджені санкції.

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Нагадаємо, у жовтні, листопаді та грудні минулого року Євросоюз у відповідь на фальсифікації на президентських виборах у Білорусі та на придушення протестів запровадив три пакети санкцій проти режиму Лукашенка. Загалом під обмеженнями перебувають 88 осіб, включно з самим Олександром Лукашенком, а також сім підприємств і установ.

Дивитись відео 25:53

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  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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