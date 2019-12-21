ЄС виступив проти американських санкцій щодо "Північного потоку-2"

Європейський Союз виступив проти запроваджених США санкцій щодо компаній, залучених до будівництва російського газогону "Північний потік-2". "ЄС принципово виступає проти запровадження санкцій проти компаній ЄС, які ведуть законний бізнес", - заявив у суботу, 21 грудня, речник Єврокомісії, передає агенція AFP.

Європейська Комісія зараз аналізує ймовірний вплив санкцій США. "Завданням Комісії завжди було забезпечити, щоб "Північний потік-2" працював прозоро та недискримінаційно, з відповідним ступенем регуляторного нагляду", - наголосив речник Єврокомісії.

Тим часом в Москві заявили, що нові американські санкції заважатимуть іншим країнам розвивати свою економіку. "Держава з держборгом в 22 трильйони доларів забороняє кредитоспроможним країнам розвивати реальний сектор своєї економіки!", - написала на своїй сторінці у Facebook офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова.

Раніше німецький уряд також засудив застосування санкцій щодо компаній, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2". Там наголосили, що американські обмежувальні заходи завдають удару по німецьких та європейських підприємствах.

Як повідомлялося, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд в США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що знаходиться на території США, будуть заморожені. Міністерство фінансів США уточнило, що санкції набувають чинності негайно.

Нагадаємо, що над проєктом "Північний потік-2" працює низка російських і європейських компаній. Газопровід має бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з уже діючим "Північним потоком". Усі країни, у територіальних водах яких проходитиме "Північний потік-2", вже надали дозволи на його прокладення. Загальна протяжність газопроводу складає 1230 кілометрів, з них в німецьких територіальних водах проходять 58.