 ЄС виступив проти американських санкцій щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2019

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Новини

ЄС виступив проти американських санкцій щодо "Північного потоку-2"

У Євросоюзі критикують запровадження американських санкцій проти "компаній з Євросоюзу, які ведуть законний бізнес". А в Росії заявили, що санкції США заважають розвиватися іншим країнам.

ЄС виступає проти американських санкцій щодо Північного потоку-2

ЄС виступає проти американських санкцій щодо "Північного потоку-2"

Європейський Союз виступив проти запроваджених США санкцій щодо компаній, залучених до будівництва російського газогону "Північний потік-2". "ЄС принципово виступає проти запровадження санкцій проти компаній ЄС, які ведуть законний бізнес", - заявив у суботу, 21 грудня, речник Єврокомісії, передає агенція AFP.

Європейська Комісія зараз аналізує ймовірний вплив санкцій США. "Завданням Комісії завжди було забезпечити, щоб "Північний потік-2" працював прозоро та недискримінаційно, з відповідним ступенем регуляторного нагляду", - наголосив речник Єврокомісії.

Тим часом в Москві заявили, що нові американські санкції заважатимуть іншим країнам розвивати свою економіку. "Держава з держборгом в 22 трильйони доларів забороняє кредитоспроможним країнам розвивати реальний сектор своєї економіки!", - написала на своїй сторінці у Facebook офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова.

Раніше німецький уряд також засудив застосування санкцій щодо компаній, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2". Там наголосили, що американські обмежувальні заходи завдають удару по німецьких та європейських підприємствах.

DW.COM

США запровадили санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російських газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Ці компанії вже припиняють свою роботу. (21.12.2019)

Американські санкції проти будівництва російського газогону завдають удару по німецьких та європейських підприємствах, заявив уряд ФРН. При цьому вони не зупинять будівництво, а лише затримають його, вважають в СДПН. (21.12.2019)

Як повідомлялося, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд в США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що знаходиться на території США, будуть заморожені. Міністерство фінансів США уточнило, що санкції набувають чинності негайно.

Нагадаємо, що над проєктом "Північний потік-2" працює низка російських і європейських компаній. Газопровід має бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з уже діючим "Північним потоком". Усі країни, у територіальних водах яких проходитиме "Північний потік-2", вже надали дозволи на його прокладення. Загальна протяжність газопроводу складає 1230 кілометрів, з них в німецьких територіальних водах проходять 58.

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